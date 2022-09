Diputados aprobó una resolución en repudio al atentado a Cristina Kirchner: el PRO votó a favor y se retiró del recinto

“Nosotros creemos que no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito”, manifestó en su discurso Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en la Cámara baja durante la sesión especial.

Luego de varios cruces telefónicos y una reunión de Labor Parlamentaria que duró más de 40 minutos, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio realizaron la sesión especial desde minutos antes de las 13, en la cual la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución en repudio al intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner. El bloque del PRO votó a favor y se retiró del recinto.

El acuerdo al que arribaron los bloques más importantes de Diputados incluye modificaciones en el texto del proyecto original para que se asemeje a la declaración que hizo el Senado.

“La verdad que nunca pensé que esta iba a ser la primera sesión que me tocáse presidir, habiendo nacido en democracia”, dijo Cecilia Moreau, flamante presidenta del cuerpo, al inicio de la sesión.

A pesar del consenso al cual llegaron los bloques oficialista y opositor, Juntos por el Cambio decidió retirarse del recinto luego de la votación a mano alzada. “En nombre del bloque del frente del PRO, junto al resto de las fuerzas políticas, hemos acordado un texto común de repudio a los graves sucesos ocurridos con el ataque e intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación. Es por ello que luego de votar la resolución, y habiéndose cumplido el motivo de la convocatoria, nos retiraremos del recinto”, comunicó el legislador Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en la Cámara Baja.

En la misma línea, completó: “Nosotros creemos que no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito. Es el Poder Judicial el único que tiene el deber de investigar, juzgar y condenar. No queremos que este hecho gravísimo sea utiilizado con el objetivo de generar más dicciones, asignar culpables y mucho menos convertirse en una tribuna para atarcar a la oposición política, poder judicial y los medios de comunicación, como lamentablemente vinimos escuchando en las últimas horas. Esperamos que este discurso no se replique de ahora en adelante”.

Por su parte Javier Milei, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza, manifestó el “total y absoluto repudio” de su bloque al atentado contra la vida de la Vicepresidenta”. Sin embargo, lamentó que este hecho delictivo haya sido utilizado “para armar un rédito político”.

“Llegó a ser tan dantesco que declararon un feriado. ¿Alguien me puede decir donde esta el feriado para las victimas de la masacre de Once? ¿O cuando mataron al fiscal Nisman?”, planteó el legislador libertario. Y antes de retirarse del recinto a los gritos, concluyó: “Los políticos no tienen privilegios respecto del resto de la población. Lo único que a ustedes les importa es cuidar sus privilegios. No aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la politica”.

Si bien se abstuvieron de votar la resolución consensuada que se trató en el recinto, desde la Izquierda también manifestaron su rechazo al intento de magnicidio que sufrió Cristina Kirchner el pasado jueves. Romina del Pla, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Partido Obrero – FIT - Unidad, enfatizó en la importancia de esclarecer “a fondo” del caso. “Esto nos tiene que ayudar a contextualizar esta acción, porque la idea de que podría ser un lobo suelto, cuando en realidad venimos advirtiendo que se está desarrollando en el país hace tiempo una campaña de tono defascistizante, donde seutilizan la supuesta libertad de opinión, que por supuesto defendemos a rajatabla... Pero esa campaña defascistizante,, de la que ha sido principal blanco el movimiento piquetero, justamente crea un clima que va habilitando el pasaje a la acción”, advirtió.

Rodrigo de Loredo, diputado nacional por Córdoba, de la Unión Cívica Radical (UCR), también condenó el ataque “brutal y gravísimo” contra la Vicepresidenta y exigió “celeridad” al Poder Judicial de la Nación para esclarecer los hechos. “Todo atentado contra un vicepresidente de la nación es un atentado contra la demoracia. Por eso tambien nos solidarizamos con la figura de la ex presidenta de la nación, con su familia, con sus afectos, con sus miles de seguidores. Acepten nuestro acompañamiento, acepten nuestra solidaridad. Siento que hay veces que no quieren hacerlo”, planteó el presidente del Bloque Evolución Radical.

Luego, tomó la palabra Mario Negri (UCR), quien señaló: “La Argentina está en deuda y no queremos que siga en deuda frente a este hecho. Se hizo referencia al magnicidio del fiscal Nisman, lo mismo que sucedió con la fábrica militar de Río Tercero, lo mismo que sucedió con la Embajada de Israel, lo mismo que sucedió con la AMIA. No queremos que pasen los años sin saber la verdad. No se puede olvidar ni soslayar. El atentado contra la Vicepresidenta ha sido un hecho que desafía la vida de las instituciones y las personas. Por eso estamos presentes, por eso queremos ayudar, pero por eso vinimos a exigir también”.

“Compartimos el análisis de la mayoría de los actores políticos sobre la gravedad institucional —continuó—, pero la primera experiencia hay que sacarla. La seguridad no puede ser una disputa política, ni para ciudadanos ni para las investiduras que la sufren. La seguridad no puede ser un tema de carroña política. Venimos a defender la democracia sin sobreactuaciones”. Y enfatizó: “Repudiamos enérgicamente el atentado a una de las más altas investiduras de la Nación, más allá de las diferencias que tengamos Es otra oportunidad para poder demostrarlo”.

En este sentido, apuntó: “El discurso que enuncia que el violento es el otro, en mi criterio, raya el cinismo. Es mirar la miga en el ojo ajeno. No ayuda, no es sincero y no construye, distrae. Hay que tener mea culpa para tener grandeza después”. “Ahí hay una mueca que degradó una vez más nuestro presidente”, completó.

“El texto de consenso nos incluye, pero no la escenificación que pretende el kirchnerismo. La concordia se logra si sinceramente se aparta el odio”, señaló por su parte Alberto Asseff en relación a la postura del PRO en la Cámara.