Qué se sabe y qué se investiga ante el brote de la enfermedad no identificada en Tucumán

El Ministerio de Salud Pública confirmó este miércoles que cuatro pacientes permanecen internados en terapia intensiva, en grave estado, producto de la enfermedad no identificada reportada en Tucumán. Además, un médico de un sanatorio privado falleció este lunes como consecuencia de esta afección, cuyo origen está siendo investigado. ¿Qué se sabe y qué no sobre el broteque genera preocupación entre las autoridades sanitarias?

1. ¿Cuántos casos se registraron hasta el momento?

Hasta este miércoles, las autoridades sanitarias confirmaron seis casos de la enfermedad no identificada en Tucumán. Este lunes, falleció uno de los pacientes (un médico del sanatorio donde se detectó originariamente el brote, según el informe oficial). Por el momento, no se registraron nuevos casos, aunque se está haciendo un seguimiento de los contactos estrechos (laborales y familiares) de las personas afectadas.

2. ¿Cuál es la situación de los pacientes?

Cuatro pacientes están internados, en grave estado, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado, confirmó hoy el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz. Dos de ellos se encuentran en un sanatorio, y los otros dos, en el ámbito público de la salud. Además, la quinta persona afectada está recibiendo un tratamiento ambulatorio domiciliario, "con situación contralada y aislada", explicó el ministro.

3. ¿Cuáles son los síntomas que genera?

El director de Epidemiología del Siprosa, Rogelio Cali, explicó ayer que la enfermedad aún no identificada genera un cuadro "parecido a la gripe", con dolor muscular, fiebre y falta de aire. También es compatible a la covid -de hecho, produjo neumonía bilateral en los afectados-, aunque los testeos descartaron esta posibilidad. "Puede ser virus o bacteria", detalló el funcionario.

4. ¿Se pudo identificar el origen de los contagios?

El Ministerio de Salud confirmó que los seis casos detectados comparten nexo en un sanatorio de San Miguel de Tucumán. “Por ahora catalogamos esto como hechos aislados. Hasta el momento no existe un ‘paciente 0’ porque todos los estudios realizados dan negativo a cualquier virus o bacteria”, señaló Alejandro Lembo, director médico del sanatorio Luz Médica, quien pidió llevar calma a la sociedad.

5. ¿Se trata de una enfermedad contagiosa?

Medina Ruiz calificó hoy como una "buena noticia" que no se hayan registrado nuevos casos de la enfermedad no identificada, más allá de los seis pacientes confirmados. Sin embargo, todavía no está claro si se trata de un virus o de una bacteria (incluso, se investigan posibles causas tóxicas o ambientales, tanto en el agua como en el aire). Más allá de esto, el ministro explicó que se está haciendo un seguimiento estricto de los contactos estrechos (familiares y laborales) de las personas afectadas, además de medidas de aislamiento en los lugares de internación.

6. ¿Cómo se identificaron los casos y por qué se habla de un brote?

El ministro de Salud explicó que se comenzó a investigar este brote "cuando dos pacientes que tienen una relación laboral con el sanatorio privado" fueron internados con neumonía bilateral, sin causa confirmada. Más tarde, dijo, "encontramos los otros cuatro pacientes que tienen en común esa vinculación laboral o de cercanía con el sanatorio", profundizó. Y explicó que se trata de cinco profesionales de la salud y de un ciudadano de 70 años. Además, argumentó por qué no se habla de una "situación epidémica". "Es un brote localizado que tiene en común ese vínculo laboral o de cercanía por el sanatorio en sí", enfatizó Medina Ruiz.

7. ¿Qué medidas preventivas recomiendan a la población?

Las autoridades sanitarias aconsejaron mantener las precauciones que se implementaron desde el inicio de la pandemia de covid-19; en especial, el uso del barbijo y el distanciamiento social en espacios cerrados. También se hizo énfasis en la higiene de manos (antes de comer, al salir del baño, etcétera) y de alimentos (sobre todo, de verduras). Además, recomendaron lavar las latas (conservas y otros productos).

8. ¿Cuándo podrían conocerse los resultados de los estudios de laboratorio?

El Ministerio de Salud Pública envió al Instituto Malbrán (Buenos Aires) muestras de los pacientes para tratar de determinar la etiología (causas) de la enfermedad. Medina Ruiz adelantó que en los próximos días podrían estar los resultados. "Hay estudios que se hacen con serología, con tiras reactivas y demás, y otros que dependen de cultivos. Cuando se habla de legionella y leptospira, son bacterias que necesitan un cultivo, y eso lleva días. Algo vamos a tener preliminar antes del fin de semana, esperemos; estamos en comunicación todos los días con el Malbrán, y la semana que viene tendremos certezas", detalló.

9. ¿Qué medidas de bioseguridad adoptaron las autoridades?

El Sistema Provincial de Salud dispuso medidas restrictivas y de estricto control en los centros médicos donde están internados los pacientes afectados por la enfermedad no determinada. Todos ellos se encuentran bajo aislamiento, al igual que la persona que está recibiendo tratamiento ambulatorio en su casa, confirmaron las autoridades sanitarias. Además, se dispuso el seguimiento de los contactos estrechos -tanto del ámbito laboral como del entorno familiar- de las personas contagiadas.

10. ¿Qué dijeron las autoridades sobre los mensajes viralizados?

Medina Ruiz pidió prudencia, luego de la viralización de unos mensajes vía WhatsApp durante el martes que hablaban de leptospirosis, y solicitó a la sociedad "que se guíe de la información oficial", y no de los trascendidos. "(Estas situaciones) nos afectan. Continuamente nos llega de todos lados (esta clase de mensajes). Anoche, (circuló) esa captura de pantalla decía el nombre del paciente y 'leptospirosis'; y es una situación que no debería haber ocurrido, porque daba la impresión de que estaba hecho el diagnóstico, y no era así. En realidad, era un pedido de laboratorio, pendiente de resultado. Cuando llegue algo que tengan dudas, por favor, no lo viralicen, porque eso genera inquietudes, y demasiada inquietud tenemos como sociedad", enfatizó el ministro.

