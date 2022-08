Bañagasta aseguró que se alejó del MIS por su posición en contra del gobierno

“Desde arriba me dijeron ‘bajate un poquito, tratá de no atacar mucho a Mariana Reyes, a Itatí Carrique”, denunció la dirigente social y agradeció a Abel Cornejo la posibilidad de pertenecer a “un partido supuestamente diferente”.

Claudia Bañagasta, titular de la Fundación Preparatoria del Pueblo, habló por Aries sobre su renuncia al partido MIS, Movimiento de Integración Social, que anunció hace casi un mes en sus redes sociales.

“Mi renuncia se debe al trabajo que uno realiza, a las convicciones”, dijo para luego agradecer al ministro de Seguridad, Abel Cornejo la posibilidad de pertenecer a “un partido supuestamente diferente”.

Según indicó “es un movimiento de integración social donde trabajan varios referentes”. Sin embargo, lamentó: “Lo que me frena es cuando la conciencia me molesta. Acá vas en contra de lo que estás haciendo y en contra de la gente que confía en uno, que es la gente de los barrios”.

“Si bien yo hago política social, no soy una política de cuna”, argumentó Bañagasta quien indicó concretamente los motivos que la alejaron. “Lo que me hizo ir del MIS es lo que yo constantemente estoy haciendo, reprochar que tenemos un polo inservible, que las políticas de género no están funcionando. Al estar en un lugar donde hay un funcionario en línea con el gobierno de turno y yo voy en contra, no estoy en el lugar correcto”, argumentó y dijo: “Yo no trabajo para ningún gobierno”.

Sobre la pertenencia de policías a un partido político, negó haber participado de alguna reunión con ellos y afirmó: “Nunca estuvieron ellos presentes como miembros. Mucho de las reuniones o de lo que se puede haber charlado con el Ministro y ellos yo no lo sabía”.

“Yo sabía el papel que iba a cumplir ahí, tratar de llegar a una banca para poder seguir siendo la vocera del pueblo. Pero desde arriba me dijeron ‘bajate un poquito, tratá de no atacar mucho a Mariana Reyes, a Itatí Carrique’, y no es atacar, es decirles la verdad”, aseveró Bañagasta y cerró: “Si eso les molestaba, conmigo no iba. Yo era una integrante, las personas que estaban son referentes, hay muchos que trabajan en los barrios, en los merenderos”.