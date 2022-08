Denuncian que pavimentaron dos cuadras de Asunción sólo porque trabajaron en la campaña de Tonini y Romero

La Municipalidad de Capital anunció la inauguración de un Centro de Primera Infancia y detalló que el acto estaría encabezado por la intendenta Bettina Romero. Aprovechando la visita, los vecinos se autoconvocaron y se dirigieron de manera pacífica hacia el lugar para poder hablar con la jefa comunal. El paso les fue impedido y Romero evitó llegar.

Por Aries, una de las vecinas del barrio ubicado en la zona oeste, Angélica, manifestó que hace más de 50 años que reclaman por el asfalto de las calles del barrio, sufren de inundaciones en épocas de lluvia y rebalsan las cámaras sépticas.

Además en inmediaciones a su domicilio está el canal en abandono, malezas, aguas servidas y basura. También señaló que el puente, que si bien fue reparado, la maya se rompe cada vez que circulan por allí por lo que está clausurado.

Los vecinos pagamos como residenciales, indicó, y agregó que entre todos cooperaron para comprar los caños para las cloacas, el agua, y al parecer también esperan que ellos paguen por su propio asfalto.

Por Aries, la mujer contó que llevaron las quejas a la Municipalidad y que los invitaron a una reunión en el CCM pero que luego fue modificada y terminaron en el búnker de Aroldo Tonini, por entonces funcionario municipal y candidato a concejal, y Esteban Romero, hermano de la intendenta y candidato a diputado provincial.

"Nosotros no somos punteros, no somos dirigentes, no tenemos nada que ver con la política. Sólo queremos una solución para el problema de las calles que lleva más de 50 años", dijo Angélica y cuestionó que la Intendenta Bettina Romero haya inaugurado sólo dos cuadras de pavimento justo donde residen integrantes de un grupo denominado "Los Anónimos". "Ellos trabajaron en la campaña y por eso les hicieron el pavimento", destacó.

Por último, consideró que si hay dinero para “obras innecesarias” como las ciclovías, debe haber para responder a las necesidades de la gente, y adelantó que de no tener soluciones a sus reclamos, los vecinos cortarán la av. San Martín porque parece que son “hijos del rigor”.