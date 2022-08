La Izquierda cuestiona el proceso electoral y apunta al oficialismo

La dirigente del MST, Andrea Villegas, se refirió a su participación en la ronda de diálogo convocada por el Ejecutivo en el marco del debate previo a la suspensión de las PASO. Remarcó que “necesitamos discutir una reforma política integral”, dejando en claro su posición en contra de las PASO “por la proscripción que lleva adelante hacia los partidos más pequeños que llevan una pelea desigual en las elecciones”.

“Han sido un invento del PJ para poder resolver sus internas”, aseveró en Pasaron Cosas poniendo el acento en su “piso proscriptivo”. “Nos ha dejado sin la posibilidad de asumir una banca en el Concejo Deliberante. En las últimas elecciones teníamos los votos necesarios, pero en Salta tenemos un piso del 5% que deja al pueblo sin la representación que quiso”, sostuvo.

Además, señaló la “desigualdad en el manejo de los fondos para desarrollar campañas”, y agregó: “Hemos llevado la propuesta que solo sostenemos desde el MST terminar con los privilegios, que funcionarios ganen lo mismo que un docente, que tengan dos mandatos, que haya revocabilidad de mandatos y estén obligados por ley a usar todo lo público”. Para Villegas, es necesaria “una verdadera reforma y no un tanteo para la conveniencia electoral de los partidos patronales”.

Por su parte, el diputado mandato cumplido del Partido Obrero, Claudio Del Plá, advirtió una “manipulación del proceso electoral por Sáenz”, adelantando las elecciones ocho meses antes de que venza el mandato. Señaló que busca “sustraer al pueblo de Salta del verdadero debate que es la complicidad completa del gobierno de Sáenz con este ajuste que se está aplicando a nivel nacional”. Al respecto, se refirió a recortes de 50 mil millones de pesos en educación y de 10 mil millones de pesos en salud.

“Sáenz quiere llegar a la reelección cooptando a todos los opositores, adelanta las elecciones para plantear un escenario engañoso. No hay PASO porque esta vez no le conviene. Es todo un paquete el adelantamiento más la eliminación de las PASO, acá no hay ninguna reforma electoral, no miran nada que no sea el propio interés de la camarilla que gobierna”, resumió Del Plá.

Además, denunció que “metieron por la ventana una ley, que es el artículo 18”, en relación a la determinación sobre la distribución de las bancadas mediante el sistema D'Hondt. “Como se va a elegir concejales por mitades, en lugar de elegir 21 los vecinos de Salta van a elegir 10 y va a hacer falta el doble de votos para poder ingresar por la minoría. Es una reforma completamente proscriptiva. Todo esto está diseñado para que no haya una oposición”, enfatizó.