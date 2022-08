El riesgo de la violencia social

Opinion 30 de agosto de 2022 Por Jorge Folloni

El presidente, en una más de sus desafortunadas declaraciones, que llevó en este caso que hasta la propia Hebe de BonafinI manifestara su deseo de que no hable más, destinadas siempre a tratar infructuosamente a ganar algo de estima de parte de Cristina, no tuvo mejor ocurrencia, que expresar que esperaba que al fiscal Luciani, no se le ocurriera suicidarse igual que al fiscal Nisman, lo cual sin ninguna duda, constituyó una velada amenaza.