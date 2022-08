Carrió vuelve a agitar la interna con una denuncia de espionaje contra Patricia

La líder de la CC dijo que durante el gobierno de Macri, "Bullrich me mandó a la Federal para espiarme". La ex ministra dijo que la custodia era de la policía porteña.

Elisa Carrió volvió a agitar la interna de Juntos por el Cambio, esa vez con una denuncia contra Patricia Bullrich por haberla espiado ilegalmente cuando era ministra de Seguridad.

"Durante el gobierno de Macri yo también sufrí amenazas, entonces pedí refuerzo de la Federal. Era ministra Patricia Bullrich. Ella me mandó la Federal y la Federal se puso a 30 metros para espiarme", reveló Carrió en una entrevista en Radio Mitre.

"Tuve que pedir el relevamiento de la Policía Federal que venía de San Isidro -ustedes saben que las causas de narcotráfico que nosotros perseguimos están en San Isidro- porque en realidad me estaban espiando", agregó la líder de la Coalición Cívica.

Los dichos de Lilita contra Patricia volvieron a generar revuelo en Juntos por el Cambio, después de las explosivas declaraciones de días atrás que causaron una crisis en la alianza opositora. En esa ocasión todo el radicalismo y el PRO, a excepción de Mauricio Macri, salieron a cruzarla.

Esta vez no hubo reacción en cadena de los dirigentes de Juntos por el Cambio, pero sí Patricia salió a rechazar la acusación.

"No sé lo que dice la señora. Carrió siempre tuvo a la policía de la Ciudad de Buenos Aires como custodia, así que no me consta", respondió la ex ministra en diálogo con radio La Red.

"Nunca tuvo Policía Federal como custodia y nunca lo habló conmigo. Me parece que hay una confusión", completó Bullrich.

LPO