Aguas del Norte tiene previsto realizar más de 200 obras en la provincia

Por Aries, el gerente Técnico de Aguas del Norte, Javier Jurado adelantó que en diez días los vecinos de El Huaico tendrán habilitada parcialmente la obra de recambio de redes que afectó la prestación del servicio.

Destacó que el problema no es de esta gestión, en la obra original no tuvieron las precauciones por el tipo del suelo y ello provocó la rotura de cañerías que sin mantenimiento, aún con nuevos pozos la cantidad de agua no es suficiente para mejorar la calidad de prestación.

Por otra parte, Jurado resaltó que la empresa trabaja en un plan estratégico de obras previsto en estos dos años de gestión. 235 obras están previstas, con distinto avance pero se sigue cumpliendo, indicó.

En Capital y cuatro localidades próximas concentran más del 53% de la población total de la provincia, y la empresa tiene un millón y medio de usuarios, manifestó.

El gerente Técnico de la empresa señaló que en estos dos años el servicio ha mejorado pero que aún falta porque son muchos los problemas con los que se encontraron.