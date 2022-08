“Se pone en duda el sistema electoral”: Franco Hernández sobre la suspensión de las PASO

El diputado provincial Franco Hernández Berni recordó que Gustavo Sáenz ganó, en el 2015, las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para convertirse en Intendente de Capital primero y luego en Gobernador, de manera tal que las PASO demuestran la importancia para el sistema democrático.

Al advertir que la suspensión de las elecciones se ha vuelto una cuestión que ya no es ni extraordinaria ni excepcional porque es la segunda vez, el jefe del bloque del Frente de Todos indicó: “Se pone en duda el sistema electoral. Falta menos de un año para las elecciones y se modifica el sistema electoral y se lo suspende”.

Luego de recordar la recuperación democrática tras la última dictadura cívico-militar, Hernández Berni cuestionó los argumentos del oficialismo (costo económico, interés público, “son una encuesta”) y sostuvo que “la democracia debe avanzar” por lo cual ahora se está retrocediendo.

“Están defendiendo que no se vaya a votar. A mí desde niño me enseñaron que las escuelas deben estar abiertas para que se eduque y para que se vote a proyectos políticos, no para que se cierren, menos a un año de las elecciones”, expresó el diputado del departamento San Martín.