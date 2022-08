Cornejo aclaró que los índices de inseguridad se mantienen

Días atrás, el ministro Abel Cornejo recorrió el norte provincial y fue consultado sobre los índices delictivos en la provincia. “Si comparamos los índices desde que asumí, a ahora, hemos bajado casi el 70%”, aseguró aclarando que “falta muchísimo por hacer”. Igualmente, afirmó que Salta “es una de las provincias argentinas que mejoró su seguridad”.

Resaltó que la situación socioeconómica contribuye al aumento de la criminalidad y, ante la insistencia de la prensa sobre respecto al origen de los datos sobre el delito, respondió: “Yo no me dedico a mentir, veo lo que me va informando no solo la policía, me informa la gente”.

Sin embargo, esta mañana volvió sobre sus dichos. “Sabemos que el delito en Salta no aumentó, que se mantiene dentro de los índices que estábamos, pero hay que trabajar muchísimo para que eso suceda. Ojalá se pudiera hacer un anuncio de esa naturaleza”, dijo ante la consulta sobre sus propias declaraciones y remarcó que se encuentran trabajando en una nueva confección del mapa de delito.

Se refirió a “operaciones respecto a la labor del Ministerio”, y amplió: “La operación es decir que el Ministro dijo que se redujo el delito en la provincia de Salta. Cuando estamos viendo los problemas que tenemos en frontera, cuando necesitamos muchos más elementos e instrumentos para la seguridad, cuando nos faltan fuerzas nacionales, cuando estamos tratando de equipar por todos los medios posibles a la Policía de la Provincia es por algo”.

Adelantó también que solicitará un aumento del presupuesto destinado a Seguridad, e insistió: “Falta muchísimo para hacer un anuncio de esa envergadura, me parecería de una irresponsabilidad absoluta decir semejante cosa. El delito, nosotros vemos que no aumentó, que ya es un dato importante”.

“Insisto, estamos en una situación de seguridad que es preocupante, tenemos que trabajar muchísimo no solamente para que disminuya el delito sino para prevenirlo, y en eso estamos”, manifestó Cornejo y cerró: “Muchas veces pasa que disminuye en una zona el delito, aumenta en otra, es un panorama complejo el de seguridad”.