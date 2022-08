“Sería un retroceso total que volviera Macri”

Así lo manifestó el ex diputado nacional y ex senador Guillermo Durand Cornejo, quien habló sobre su paso por la política partidaria y ratificó su simpatía por Javier Milei.

“Pasé a mejor vida”, afirmó el ex legislador para quien “hay dos posibilidades de pasar a mejor vida, cuando uno se muere o cuando se va de la política”. En Día de Miércoles, Durand Cornejo destacó sus inicios y las metas que alcanzó durante su carrera política, aunque aseguró: “En la política también he conocido las peores cosas de la humanidad”.

En tal sentido, sostuvo: “Uno siempre cuenta las cosas lindas, las agachadas, las cosas sucias de la política yo jamás he contado. Que se las imagine cada uno, pero no fue fácil para mí. Jamás tuve un político que me emparara, jamás fui en una lista sábana”.

“A un gobierno no le gusta que venga alguien y le señale las cosas, mucho menos que le gane una elección, y yo le gané varias a varios”, manifestó el ex legislador, que confirmó su parentesco con el actual senador Emiliano Durand y aseguró que hoy no acompañaría a nadie como candidato. “Me siento hasta incómodo hablando de las elecciones, hay que ver cómo llegamos a fin de año”, subrayó.

Consultado sobre el plano nacional, advirtió que “estamos en una situación terminal”. “Estoy absorto porque periodistas a nivel nacional, a nivel local, no sé en qué mundo viven. Hace 46 años fue una de las veces que la Argentina perdió la posibilidad de hacer las cosas bien y evitar un golpe de Estado. No hemos aprendido nada”, lanzó el dirigente, subrayando que “no es solamente responsabilidad de la oposición o del oficialismo, es responsabilidad de todos”.

“Si bien es cierto que esos fanáticos no se dan cuenta de la real gravedad que estamos viviendo, la oposición tampoco, y si se da cuenta está mirando para otro lado. Años atrás miraban para los cuarteles, ahora están especulando a ver si pueden ganar con más holgura”, cuestionó.

Durand Cornejo apuntó contra la gestión anterior y opinó que “sería un retroceso total que volviera Macri”. “Por eso el sector de Milei cada vez tiene más adeptos”, dijo y, si bien aseguró que no comparte su estilo, hoy es alguien a quien votaría.