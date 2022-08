Auditoría confirma cobros irregulares al profesor Benítez que falleció en Bolivia

La auditoría técnica sobre el caso del profesor argentino Alejandro Benítez, que falleció en Bolivia tras un accidente de tránsito en la carretera Santa Cruz-Cochabamba en julio pasado, reveló que recibió atención médica, pero que falleció por sus graves lesiones, y detectó cobros irregulares por algunas prestaciones.

El Ministerio de Salud de Bolivia publicó este viernes un comunicado, en el que señala que el paciente argentino fue atendido en el servicio de emergencias del hospital de Ivirgarzama, pero que no pudo ser trasladado a otro centro de salud de mayor nivel.

El diagnóstico inicial señala que Benítez presentaba “traumatismo encéfalo craneano grave, con pérdida de conciencia, mal estado general, hipotenso, diaforético, saturación de oxígeno del 88%, Glasgow (escala de coma 7/15), fracturas expuestas y fractura de base de cráneo”.

“Pese a que se constató que se efectuaron medidas orientadas al resguardo de la vida del paciente (transfusión de paquete globular) ante la gravedad de las lesiones, la hemorragia severa, el compromiso generalizado y el mal estado del paciente, se produjo su lamentable deceso”, señala el comunicado de Salud, citando el informe que la delegación boliviana presentó a su par argentina en una reunión virtual, el pasado miércoles.

En este informe, Bolivia indica que al margen de la atención médica brindada al ciudadano argentino, “se produjeron actos administrativos contrarios a la normativa y acuerdos bilaterales vigentes, tales como cobros y constancias de pago por algunas prestaciones recibidas”.

Sin embargo, apunta que estas fallas administrativas “no generaron ni fueron la causa del fallecimiento” de Benítez y se compromete a determinar responsabilidades y sancionar al personal involucrado.

La denuncia

De esta forma, se confirma la denuncia de uno de los amigos del ciudadano argentino, quien afirmó a medios argentinos que le pidieron Bs 1.000 por la atención, pero que ellos no contaban con dinero cambiado en ese momento.

“Yo le decía (al personal de salud del pueblo) que mi amigo estaba agonizando y me decía: ‘no, no, tu plata no sirve'”, reveló el socorrista de Benítez.

El informe también valida lo mencionado por la misma fuente sobre la imposibilidad de llevarlo a un centro de salud más grande. “No me querían dar la ambulancia para sacarlo de ahí", dijo días después del accidente.

“No existe cl conocimiento suficiente”

Salud admite que “no existe el conocimiento suficiente” de los pasos a seguir para la atención de ciudadanos extranjeros, por lo que emitió un comunicado sobre la aplicación del Sistema Único de Salud en el país.

El comunicado del Ministerio de Salud también señala que la delegación argentina que forma parte de la Comisión Mixta creada por este caso solicitó que el informe sea enviado a través de canales diplomáticos para que sean de conocimiento de las autoridades sanitarias del vecino país. Acordaron una nueva reunión con fecha a definir.

Este es el comunicado del Ministerio de Salud:

Correo del Sur