CFK pedirá que recusen al presidente del tribunal y el fiscal de la causa de Vialidad

Después de conocerse fotos de los funcionarios y otros referentes de la Justicia jugando al fútbol en la quinta del ex presidente Mauricio Macri, la Vicepresidenta denunció connivencia y sentenció: "El Poder Judicial argentino apesta."

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció una vez más una connivencia entre funcionarios judiciales que participan de sus procesos judiciales y el macrismo. Este domingo, la ex mandatario reaccionó a la publicación en Página 12 de fotos en las que se ve al presidente del tribunal que actúa en el caso conocido como Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu, y el fiscal que la está acusando, Diego Luciani, jugando juntos al fútbol en la quinta del ex presidente Mauricio Macri. "He instruido a mi abogado para que mañana a primera hora recuse a los jugadores de fútbol. El Poder Judicial argentino apesta", anunció.

Todo hace juego con todo. Hoy, Página/12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El Pte. del Tribunal y el Fiscal de la causa “Obra Pública” jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Llorens juega en el “mismo equipo” pero ese día faltó al partido. pic.twitter.com/Bl1mLMKXUy — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 8, 2022

Pero la mandatario no se queda solo en estas dos figuras centrales del juicio que enfrenta por la adjudicación de obra pública en Santa Cruz durante su mandato presidencial. "Todo hace juego con todo. Hoy, Página/12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El Presidente del Tribunal y el Fiscal de la causa “Obra Pública” jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista (Mariano) Llorens juega en el “mismo equipo” pero ese día faltó al partido", tuiteó la Vicepresidenta.

"Y si no te alcanza -continuó comentando sobre la segunda foto publicada en el medio- en el 'mismo equipo' juega Roby Martínez, cuñado del candidato presidencial de Cambiemos para el 2023, Horacio Rodríguez Larreta. Pensar que me armaron una causa porque decían que un día lo habían visto al Juez Cassanello en Olivos."

Finalmente, concluyó identificando a otro de los jugadores que participaron de ese partido jugado en la quinta del ex presidente Macri: "¿Querés conocer más jugadores? También está Jaime Méndez, Intendente de Cambiemos en San Miguel, que casualmente ayer (por el sábado) estuvo con Macri en recorrida política por la localidad."

