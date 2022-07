Subsidios de luz y gas: “La prórroga para inscribirse no está pensada para nuestra geografía y población”

El senador por Capital, Emiliano Durand precisó que más del 70% de los poblados con menos de 5000 habitantes de la provincia tiene electricidad, pero el 42,2% no tiene conectividad, y solicitó que los legisladores nacionales por Salta que hagan oír el reclamo de una prórroga que se adecue a nuestra realidad.

“El 42,2% de los parajes o poblados menores de 5000 habitantes de la provincia no tiene conectividad, pero, sin embargo, más de un 70% sí tiene electricidad. Le dicen a la gente que gana menos de 100,000, y eventualmente menos de $300000, ‘hace el trámite de tu subsidio por internet entrada www.argentina.gov.ar/subsidios y hacé trámite de tu subsidios’ y ¿Cómo lo hacen si no hay internet? ¿Cómo lo hacen si no hay conectividad?”, cuestionó el senador.

Durand consideró que este plazo está contemplado para lugares como CABA o Provincia Buenos Aires, donde la conectividad es de un 100%, pero no está pensado para nuestra geografía y nuestra población.

“Le pedimos a los legisladores nacionales por Salta que hagan oír este reclamo de una prórroga que se adecue a nuestra realidad” dijo el legislador y recordó que según los datos publicados hasta que se amplió esta prorrogada había un 60% de la población objetivo del subsidio que no se había registrado. “Estoy seguro que de ese 60% que no logro registrarse la gran mayoría es de Salta. ¿Cómo le decimos a un vecino de un paraje salta o de los segmentos más postergados de Salta que para registrarse no solamente tiene que acceder a internet sino que sí o sí obligatoriamente tiene que tener una casilla de correo cuando va a ser la primera vez que va acceder a internet?”, sostuvo.