Fue viral por defender los planes sociales, la amenazaron de muerte y tuvo un ataque de pánico

Mariana Alfonzo, quien se volvió viral por sus videos jactándose de cobrar planes sociales, se animó a denunciar a los “punteros” de las organizaciones sociales que manejan las asistencias sociales del Estado. A raíz de esto, la mujer comenzó a recibir amenazas de muerte e incluso extraños ingresaron en su domicilio.

Alfonzo se encontraba dando una entrevista televisiva en vivo con Crónica TV cuando comenzó a recibir mensajes de sus allegados, quienes le avisaban que individuos sospechosos habían entrado a la vivienda donde se encontraban sus hijos. Tras abandonar el piso, sufrió un ataque de pánico y debió ser trasladada a un hospital.

Mariana Alfonzo denunció que una organización social le retiene dinero de su plan

“La organización a la que pertenezco es muy grave lo que me hace. Me amenazan de muerte. Si yo te digo lo que pasa, ¿vos me vas a cuidar a casa? Ni siquiera puedo decir por qué me echaron”, expresó Alfonzo durante el programa.

La mujer relató específicamente que la organización social de la que forma parte le hizo firmar un contrato que estipula cuánta plata debe aportar mensualmente, argumentando que es “supuestamente para insumos”.

Tras revelar la polémica información, Alfonzo comenzó a recibir mensajes intimidantes y se vieron movimientos extraños en su domicilio. “Tengo gente en mi casa. Mi familia me está pidiendo que vuelva. No puedo hablar del tema. Entraron al patio de mi casa. Hay cosas que no se pueden decir porque te exponés a que te maten”, señaló.

Amenazas y ataque de pánico en vivo

“Esta gente que no puedo nombrar, se metieron a mi casa y sacaron fotos. No salgo nunca más en ningún programa. Me dice mi hija que me van a esperar en mi casa”, agregó.

De esta forma, la mujer terminó la nota y decidió abandonar el estudio para volver a su domicilio. Una cámara del canal la acompañó para darle seguridad, momento en el que captaron cómo se desmayó mientras se retiraba del edificio.

Al lugar se acercaron efectivos de la Policía, alertados por un llamado al 911 por “una mujer con epilepsia en el interior del edificio de Crónica TV”, y personal del SAME, quienes luego la trasladaron al Hospital Argerich ya que fue diagnosticada con un ataque de pánico.

“Estaba en el canal brindando una nota cuando recibió un llamado telefónico de un número privado y una voz masculina le dijo ‘si hablás de la organización te vamos a matar’”, precisó luego el parte policial.

Ante esta situación, intervino la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°20 a cargo del Dr. Castex y se labraron actuaciones por Amenazas Coactivas.

Perfil