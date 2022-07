“En todo lo que pueda colaborar en la gestión municipal, encantado lo hago”

Luego del encuentro del gobernador Gustavo Sáenz con concejales de toda la provincia, el senador provincial Emiliano Durand destacó por Aries, la apertura hacia otros espacios políticos para el beneficio de Salta y sostuvo que su trabajo es colaborar con la gestión provincial y municipal.

“Yo pertenezco a un espacio político y quien me invita a participar de las últimas elecciones es el gobernador Gustavo Sáenz. Yo voy a acompañar ese espacio político en las próximas elecciones y esto de que el gobernador se reúna con dirigentes políticos como los concejales ayer, es algo positivo porque es algo que nos está faltando a nivel nacional, que es el diálogo y entendimiento de que no se puede salir adelante sino es convocando a todos” dijo.

En ese sentido, expresó: “Todos los días recibo mil mensajes y muchos tienen que ver con la gestión provincial y otros con la municipal y en todos los casos, silenciosamente me comunico con funcionarios y municipales y tengo una gran respuestas. Me toca colaborar con la gestión provincial y municipal porque para eso me eligieron para tratar de acercar soluciones. No pienso en otra cosa más que colaborar con el gobernador y con la intendenta”.

Durand resaltó: “En todo lo que pueda colaborar con la gestión municipal, encantado lo hago. Me parece que es un momento de ayudarnos. Tengo una visión muy crítica con de la gestión nacional y del Frente de Todos. Pero tengo muy lejos ser un contrincante de la gestión municipal o de la provincial”.

Agregó que, de cara a las elecciones, el gobernador y cualquier legislador levanta o baja la imagen en función de lo que hace y detalló el trabajo que viene realizando desde hace seis años capacitando y enseñando a producir.

“El trabajo te dice quién sos, te da identidad y te define y creo que la gente no quiere vivir del plan social, sino que tiene ganas de tener una oportunidad” dijo y desde su gestión como senador Durand manifestó estar centrado en la ley de pirotecnia cero, la ley de educación financiera y sus propuestas de capacitaciones.