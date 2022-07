Diputado radical lamenta que el partido no tenga funcionamiento interno

“Lamentablemente el partido no ha tenido el funcionamiento mínimo necesario para darnos este tipo de discusión, una parte del radicalismo capitalino salió a golpearnos por no haber aceptado el consenso que supuestamente hubo en el partido para no suspender las PASO”, dijo Vargas y añadió que en realidad “nunca hubo un diálogo donde se fijara una postura”.

En tal sentido, manifestó que la posición de acompañar la suspensión de las elecciones Primarias, fue consensuada con el intendente Mario Mimessi y con la dirigencia partidaria del departamento San Martín y remarcó que se trata de “una postura firme y justificada que se va a sostener”.

Por otra parte, Vargas planteó que le resulta “rarísimo” que en Capital, con tantos electores, el radicalismo no pueda tener un diputado.