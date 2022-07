Fonseca busca aportar un enfoque de género desde la Secretaría de Seguridad

En primer lugar, destacó la necesidad de trabajar en materia de violencia de género, y resaltó: “Va a ser la primera vez que haya una mujer en un espacio que históricamente ha sido masculino. La mirada de género va a estar presente”.

Resaltó también su trabajo vinculado a la lucha contra la trata y aseguró que “la idea es fortalecer el plan estratégico de seguridad” que presentó el ministro Abel Cornejo.

Fonseca se refirió a sus antecedentes trabajando con la Policía, particularmente en materia de microtráfico. “Nuestra provincia ha dejado de ser una zona de paso”, advirtió al respecto.

Por otra parte, anticipó que trabajará en la situación de las mujeres privadas de su libertad y su reinserción, así como en la propia estructura policial. “Quiero fortalecer el trabajo de ellas en su ámbito de acción”, enfatizó señalando que también se abordará la capacitación de todas las fuerzas operativas de la Policía.

Entre otros de los puntos mencionó el trabajo conjunto con el Servicio de Emergencias 911 y la cobertura de seguridad en eventos deportivos. “Experiencia no me falta, he trabajado muchísimo en articulación con las fuerzas de seguridad y con la justicia”, aseguró Fonseca quien garantizó que mantiene una “excelente relación con Cornejo”.

“Hay un consenso en el sentido del trabajo conjunto que vamos a realizar. Hay un proceso de reorganización interna dentro del Ministerio, sobre todo para hacer más ágiles los procesos”, agregó y dijo: “Tengo toda la expectativa de visibilizar la necesidad de incorporar más mujeres a los lugares de decisión”.