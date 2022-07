Municipales piden equiparar el 45% de incremento que otorgó la provincia

“Por tercera vez reiteramos el pedido del cierre del primer semestre de paritaria”, remarcó Rodríguez al remarcar que las y los trabajadores municipales se encuentran “muy lejos de lo que la Provincia ya tiene acordado y que va a percibir”.

Solicitan una reunión con carácter de urgente con la Intendenta. “Reclamamos, pedimos, gestionamos, pero no hay ninguna respuesta por parte del Ejecutivo ni los funcionarios. Siguen especulando, siguen jugando con la necesidad de la gente, y esto en algún momento va a traer consecuencias y problemas porque todo tiene un límite en la vida”, aseveró.

Denunció que deben cumplir sus funciones sin la indumentaria adecuada, ni las medidas de seguridad necesarias. “Le están quitando funciones, no hay estructura de cargos, es una municipalidad que hace agua por todos lados”, sostuvo el dirigente gremial al tiempo que cuestionó las prioridades de en las obras que encara la actual gestión.

Pidió así comenzar las negociaciones de cara al segundo semestre, ante una inflación que se proyecta en más del 80% anual. “Es terrible lo que está pasando con los trabajadores, trabajadores de planta permanente que no llegan a fin de mes y que la familia no tiene para comer. Esto es grave, pero a la Intendenta parece no importarle”, dijo denunciando que la municipalidad está vaciada. “Necesitamos que se incorpore el 15% que estamos pidiendo, no tenemos por qué ser menos”, cerró.