Pablo Rangeón declaró en el juicio que se sigue en su contra por abuso sexual y exhibió fotos y videos

El primer evento que mostró data del año 2010. En él señala algunas de las denunciantes. Refirió que no se discriminaba en sus eventos, que modelaban niñas y jóvenes de todas las clases sociales, estatura y peso. Dijo que no obligaba a nadie a usar ropa interior y agregó que él no estaba adentro de la carpa donde las modelos se vestían, porque se dedicaba a sacar fotos del evento.

El segundo video que exhibió en la audiencia data del mismo año. Señala dónde se hacía el backstage, dónde se cambiaban las modelos. Refirió que la mayor parte del público de cada evento estaba compuesto por padres y familiares de las jóvenes que desfilaban. Agregó que les cumplió el sueño a muchas familias que querían ver a sus niñas o jóvenes desfilando en la pasarela.

Luego mostró al tribunal y a las partes una serie de fotos relacionadas con las declaraciones de las denunciantes. Mostró tomas fotográficas de una campaña política en la que participó como productor y colaborador. Agregó que entiende que estas fotografías no son prueba de que él no es abusador, pero muestran cómo se dedicaba a su trabajo, y cómo las jóvenes trabajaban a su lado como promotoras.

Luego reprodujo audios de singles, afiches y otro material que publicitaban sus eventos. También mostró videos filmados por él. En relación a estos refirió que iba a los boliches a trabajar, no a salir con las modelos. Él solo se limitaba a acompañar a la personalidad a los locales y a las jóvenes que tenían que trabajar esa noche.

Agregó que algunos videos de desfiles que fueron filmados por él muestran que no era quien se ocupaba de cambiar a las modelos, porque no podía estar en dos lugares al mismo tiempo.

Finalizada su declaración, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta mañana.

Como se recordará, el hombre fue imputado por la fiscalía como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado en perjuicio de S. Y. G.; abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de C. F. R.; abuso sexual con acceso carnal y estafa en perjuicio de J. P. R. P.; abuso sexual simple en perjuicio de M. L. B.; abuso sexual simple continuado en perjuicio de M. P. G. E.; y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de C. A., todo ello en concurso real.

Por su parte, la querella formuló acusación en su contra por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el grave daño a la salud mental de la víctima en perjuicio de S. Y. G.; abuso sexual con acceso carnal en concurso real con estafa en perjuicio de J. P. R. P.; abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño a la salud mental de la víctima en perjuicio de C. F. R.; abuso sexual simple agravado por la calidad de educador en perjuicio de M. L. B.; abuso sexual simple continuado en perjuicio de M. P. G. E.; abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de C. A.; todo ello en concurso real.

El tribunal colegiado está integrado por los jueces de la Sala V, Gabriela Romero Nayar (presidenta), Pablo Farah (vocal interino) y Mónica Faber (vocal). Por el Ministerio Público interviene el fiscal de la UDIS 4, Pablo Alejandro Rivero. La defensa del imputado está a cargo de Luciano Romano y Fernando Díaz Zabalaga. En la actoría civil se desempeñan Sandra Domene y Jorge Agüero.