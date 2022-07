Pichetto repudió la visita de Evo y aseguró que "Bolivia desprecia a los argentinos"

“Tiene que sacarse la careta”, dijo para luego referirse a la muerte del docente Alejandro Benítez, quien se accidentó en Bolivia y no habría recibido asistencia médica. “No es la primera vez que no te atienden. No hay ningún marco de reciprocidad con los argentinos, que somos los más generosos del mundo”, afirmó el referente de la derecha.

Y agregó: “Somos unos giles bárbaros y recibimos a este personaje como si fuera un héroe y que el gobierno boliviano garantiza la salud pública. Si no tenés plata en Bolivia, no te atienden, y a los argentinos los desprecian. Esta es la regla general que hay en Bolivia frente a los argentinos”.

“Creo que estamos en un mundo donde las ideas están todas al revés”, concluyó.