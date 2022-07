“La corrupción en Joaquín V. González es grave”

“Cuando asumí como presidenta del Consejo lo primero que hice fue pedir una audiencia para el cuerpo de concejales justamente con el intendente, a los efectos de poder trabajar institucionalmente como corresponde, pero no hemos sido recibidos nunca”, explico.

Indicó que tuvieron muchos conflictos con el intendente “especialmente por la falta de presentación de rendiciones. Desde el 2017 que no rinde cuentas absolutamente de nada al Concejo Deliberante y hay montos importantes”.

“No rinde absolutamente nada. Cualquier pedido de informe que se hace, ya sea por dinero o por lo que fuere, a lo mejor hasta del organigrama municipal y el no cumplimiento, él no brinda información de nada al Concejo Deliberante”, explicó la concejal y detalló que tras un amparo presentado en la Justicia, Aguirre deberá presentar la documentación que se le solicita desde el Concejo hasta el próximo 20 de julio.

“Él tiene un presupuesto. Lo que no hace es rendir cómo ha manejado ese presupuesto. O sea las cuentas generales del ejercicio que está obligado a presentar en el Concejo Deliberante, no lo ha hecho nunca. Es más, también tiene que presentar rendiciones ante Auditoria de la Provincia y tampoco está cumpliendo, porque a través de la justicia hemos logrado saber que tampoco cumple no con la presentación que corresponde de esa documentación en Auditoría”, sostuvo Sarmiento.

“O sea que la corrupción que uno observa con la falta de rendición y las cosas que uno puede sospechar de lo que está pasando son graves, acá en Joaquín V. Gonzalez”, concluyó