Planes sociales: Piden discutir el poder de las organizaciones para otorgarlos y la obligación de marchar

Integrantes de organizaciones sociales aseguran que los cuestionamientos de la vicepresidenta Cristina Fernández permiten discutir también la necesidad de un salario universal básico y una política social que atienda la realidad de los argentinos. Piden que no se cuestione a los beneficiarios.

En Pasaron Cosas, la integrante de Organizaciones Libres del Pueblo, Esmeralda Souffi dijo que el cuestionamiento en torno a los planes del programa Potenciar Trabajo permitió abrir un debate sobre una reformulación de los planes sociales.

“Es totalmente válido que Cristina Fernández haya puesto sobre la mesa la discusión de los planes sociales porque, previo a que lo hiciera el 20 de junio, solamente hablaba de ellos desde crítica dura la derecha” dijo la militante y añadió que incluso lleva el debate hacia la necesidad de un salario universal básico.

“Aunque no nos guste la figura del Estado es el tercero que genera equilibrio” afirmó y señaló que los planes sociales “se pueden sacar, pero de una manera sensata”. Indicó que el debate es más profundo y que excede a la crítica a los beneficios y beneficiarios. Remarcó que también se debe analizar el criterio de las organizaciones para otorgarlo y la política social en el país.

La politóloga argumentó la razón de ser los beneficios sociales son el hecho de vivir en una Argentina empobrecida sin discusión de fondo de políticas de trabajo y con familias al margen del sistema de educación, salud y seguridad social.

Sin embargo, advirtió que no se sabe si todas las personas que actualmente poseen un plan social lo necesitan. Además resaltó que no debería ser una obligación que quienes lo reciban deban asistir a las marchas políticas. “Estamos discutiendo la posibilidad de elegir y no estar supeditados a una extorción en la participación política” concluyó.