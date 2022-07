“La Ruta 51 es un desastre”

“A los caminos nosotros mismos los sufrimos. Uno llega muy bien con el asfalto a San Antonio de los Cobres, la verdad que un viaje muy placentero, pero después recorriendo la Ruta 51, dirigiéndose para Olacapato, Cauchari y el Salar de Pocito, la verdad que es un desastre”.

“En la Ruta 51 se han anunciado varias veces que están trabajando, que ya se ha licitado, que estamos en construcción y solamente está el letrero y no hay ninguna máquina trabajando”, expuso el legislador y lamentó que “se hacen los anuncios y después la verdad que no pasa nada y entonces eso cae en el descreimiento de la propia gente. Cuando tuvimos la reunión con la comunidad lo primero que me reclamaron es la ruta”.

“Hoy en la Puna hace falta la infraestructura y creo que la infraestructura más importante son los caminos”, finalizó.