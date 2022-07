Artistas cantaron en recuerdo del atentado a la AMIA

A través de la música se transmite de generación en generación el legado de la memoria colectiva y el reclamo por justicia por aquel criminal atentado que el 18 de julio de 1994 provocó 85 muertes.

Los 51 músicos que participaron son Daniela, Laura y Víctor Heredia. Luciana y Teresa Parodi; Félix y Daniel Melingo; Susana Rinaldi con Alfredo y Ligia Piro; Leóon y Joana Gieco; Liliana Vitale y Juan Belvis; César y Dylan Lerner; Jairo y Yaco González; Adrián y Ruido Barilari; Marcelo "Corvata" y Juana Corvalán; Lito y Jano Vitale; Julia Zenko, Laura González y Elis García; Javier y Romeo Calamaro; Hilda Lizarazu y Mía Folino; Gladys "La Bomba tucumana" y Tyago Griffo; JAF y Virginia Ferreyra; Peteco y Homero Carabajal; Sandra, Vane y Sol Mihanovich; Luna y Leo Sujatovich; Verónica Condomí y Emme; Juan Carlos, Fermín y Joaquín Baglietto; Paz Martínez y Mariano Paz; Ricardo y Vicky Soulé.

NO TIENE OLVIDO EL AMOR



No tiene olvido el amor cuando construye esperanza,

Así es como la memoria funda una estrella sin par.

Pero también el dolor deja escurrir su nostalgia.

En ese espejo del tiempo se mira la humanidad.

En ese espejo del tiempo se mira la humanidad.

Toma mi mano con fuerza, acompáñame a mirar

Que aunque mil veces la rompan, sólo existe una verdad.

Ochenta y cinco silencios resuenan en mi canción

Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar.

Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar.

Sé que mi abuelo soñó porque me contó mi padre,

así soñará algún día mi propia sangre al volar.

Nuestros hijos crecerán al amparo de esa historia.

En este espejo del tiempo se mira la humanidad.

En ese espejo del tiempo se mira la humanidad.

Toma mi mano con fuerza, acompáñame a mirar

Que aunque mil veces la rompan, solo existe una verdad.

Ochenta y cinco silencios resuenan en mi canción

Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar.

Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar.

No tiene olvido el dolor cuando hieren la esperanza

Por eso los que añoramos nos invitan a soñar

Que un día será el amor el que incline la balanza.

En ese espejo del tiempo se mira la humanidad.

En ese espejo del tiempo se mira la humanidad.

Toma mi mano con fuerza, acompáñame a mirar

Que aunque mil veces la rompan, sólo existe una verdad.

Ochenta y cinco silencios resuenan en mi canción

Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar.

Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar.

Por eso cantamos hoy para que nadie se olvide

Que estamos hechos de historias que muchos quieren borrar

La justicia es una flor que tarda en crecer a veces.

Pero el día que florece marchita a la impunidad.

Pero el día que florece marchita a la impunidad.

Toma mi mano con fuerza, acompáñame a mirar

Que aunque mil veces la rompan, sólo existe una verdad.

Ochenta y cinco silencios… resuenan en mi canción

Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar.

Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar.

Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar.

Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar.

Idea y producción general: Departamento de Arte y Producción de AMIA

Letra y música: Víctor Heredia

Dirección musical: Lito Vitale

Producción ejecutiva: Virginia Taranto

Realización: Juan Belvis, Luciano Vitale y Agustín Intile