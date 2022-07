Cruz repudió las condiciones de esclavitud de cosecheros aborígenes en Metán

Cruz, además se solidarizó con el reclamo de los pueblos indígenas de Ecuador que fueron reprimidos por reclamar sus derechos.

Además, el legislador expresó un duro repudio con la situación que atraviesan aborígenes de Formosa que están en Metán y fueron engañados al ser convocados a trabajar en la cosecha de limones y además de no pagarles, se encuentras alojados en condiciones indignas en las instalaciones de un hotel en construcción.

Cruz comparó la situación de Metán con una historia familiar: “juegan con nuestra pobreza, me hace acordar a los tiempos en que el ingenio San Martín de Tabacal donde fueron mis padres y mis abuelos, no les pagaban, les fiaban víveres y luego le cobraban a precios imposibles de pagar y luego de trabajar ocho meses, volvían sin un peso para su familia y otro problema, al irse a trabajar al ingenio descuidaban las chacras que era su único sustento y el daño era doble”.

“Pareciera que eso ya habíamos terminado por los años 50 y hoy vemos cómo siguen haciendo de la misma manera con nuestros hermanos y no porque no sean aborígenes salteños no voy a levantar la voz. Nos siguen creyendo gente de cuarta categoría”, dijo Cruz y criticó a la Municipalidad por no controlar: “será porque son indios”, lamentó.

Contó además que hoy muchos de los afectados tienen que andar mendigando y vendiendo bolsitas de limones en Metán para poder comer ellos, “ni soñar con mandar un peso a sus familias”, lamentó Cruz.

Por su parte, el senador por Metán, Héctor D’Auría, adhirió a lo manifestado por su par Walter Cruz y denunció que el predio en construcción donde enviaron a los cosecheros originarios de Formosa y estafados laboralmente, es de propiedad del concejal Luis Caillou del PJ, a quien se le cedió parte del inmueble del camping municipal sin que haya pagado nada y a cambio de la construcción de un hotel que tampoco realizó.

En tal sentido, pidió que la Secretaría de Trabajo de la Provincia, intervenga en el caso.