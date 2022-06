“Perón hubiese suspendido las PASO”, dijo un senador oficialista

“Algunos dicen que no es lo que debemos tratar ahora, que eso no está en la agenda de la gente. Y yo creo que seguramente no está en la agenda de la gente sacar, eliminar o suspender las PASO. En la agenda de la mayoría de los salteños está ‘parar la olla todos los días’, darle un mejor porvenir a sus hijos, tratar de hacerlos estudiar”, consideró el senador y señaló que “en la agenda de la política tiene que estar la decisión de eliminar o de suspender las PASO”.

Sostuvo que el peronismo de Anta y de toda la dirigencia tiene la convicción de que es necesario suspender o eliminar elecciones primarias. “Creo que Perón hubiese pensado lo mismo, porque de esa manera estaríamos también, entre otras muchas cosas, optimizando los recursos del gobierno para que lo pueda volcar en las familias que menos tienen en toda la Provincia de Salta”, expuso García.

“La posición nuestra es esa, optimizar los recursos para que el gobierno pueda volcar esos recursos que innecesariamente se gastan en las PASO, que no dirime nada, por menos la experiencia que tenemos fue esa”, concluyó.