Financiera Saulo: La Fiscal advierte que los estafados no recuperarían el dinero

Por Aries, la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio argumentó que la investigación por las presuntas estafas de la financiera Saulo SRL traspasó a la Justicia Federal porque se trata de un delito federal.

“Nosotros investigamos ciertos elementos que permitieron determinar que existe una actividad que sobrepasa la competencia provincial, un delito que se llama intermediación financiera sin autorización mediante la captación de ahorros y que el bien jurídico protegido es el orden financiero nacional” justificó.

Además agregó que la detención de los implicados no puede adelantarse hasta que no se determine la existencia de un delito. “No se dijo que no hay un delito y no se dejó de investigar, pero se debe resolver si se trató de estafas o de incumplimientos” afirmó.

Sobre la devolución del dinero invertido que exigen los damnificados, Salinas Odorisio manifestó que la solicitud en sí “debe ser llevado por la vía civil correspondiente” salvo que exista un acuerdo en el proceso judicial y que no es la finalidad especifica de la denuncia penal.

“Es un error de la gente pensar que con la denuncia penal encausan el reclamo civil” añadió.

Por último, sostuvo que se registraron hasta el momento más de 400 denuncias y que continúan ingresando, lo que no permite cuantificar el monto total de dinero involucrado.