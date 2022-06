La arquidiócesis de Salta tiene un nuevo sacerdote

El flamante presbítero celebró sus primeras misas el sábado 25 en la parroquia Nuestra Señora del Tránsito de la capital salteña y el domingo 26 presidió dos Eucaristías: en la Vicaría Sagrada Familia de Nazaret y en el Seminario San Buenaventura.

“El sacerdote es un signo viviente de la fidelidad de Dios con nosotros, que en su proyecto Dios quiso que sea así”, destacó monseñor Cargnello en su homilía y dirigiéndose al nuevo sacerdote le dijo: “Aquí estoy yo”, vos también dijiste recién cuando se te llamó: “¡Aquí estoy!”. Es una respuesta al “Aquí estoy” del Padre, es una respuesta al “Yo estaré con ustedes siempre” de Jesús.

Y añadió: “El Señor Jesús eligió a sus apóstoles y estos eligieron a sus sucesores y colaboradores. La Iglesia transita la historia de generación en generación, y el sacerdocio de Cristo, puesto al servicio de los fieles, va marcando ese “yo estaré con ustedes siempre” del Señor”.

“Hoy, Diego, dijo el arzobispo, entrás a formar parte de esa cadena de manifestaciones del Señor que nos dice que está con nosotros, que no nos abandona. Vos tenés que ser signo de Aquel que no abandona a los demás. Es grande la misión, por eso te consagra, el Espíritu te transforma, por eso te ordenarás sacerdote para siempre, no puede ser de otra manera, porque el amor es total o no es amor; si no estás dispuesto a amar para siempre, es que no estás dispuesto a amar”, expresó el arzobispo recordando las palabras que San Juan Pablo II expresó en su visita a Córdoba en 1987.

Por otra parte, observó el arzobispo, “el sacerdote también es signo del amor incondicional del Dios que quiere que ‘todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad’. Esta expresión de Pablo a su discípulo, nos pone a nosotros frente al horizonte de lo que es nuestra tarea y nuestra razón de ser”.

“Nunca pierdas de vista el horizonte de la universalidad en el que se te pone ahora, delante del mundo, mientras dure y seas llamado por Dios a la eternidad”, dijo el arzobispo a Diego Aguirre.