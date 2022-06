Trabajadores municipales reclaman que tienen “salarios indigentes” y la intendenta nunca los atiende

Por Aries, el delegado del Sindicato Municipal de Salta (SIMUSA), Sergio Rodríguez, dijo que nuevamente hicieron un pedido para ser atendidos y dialogar una actualización salarial acorde al aumento de la inflación.

“La espera se está haciendo muy odiosa y antipática, el Ejecutivo Municipal no está viendo la situación de las familias de los trabajadores, no se llega a fin de mes, se están endeudando y la crisis es cada vez más aguda” manifestó.

También cuestionó que el cambio de funcionarios “permanente” impide que haya un “interlocutor” con quien conversar para buscar una solución. Señaló que una vez efectiva la asunción de Benjamín Cruz al cargo de secretario de Gobierno Municipal, presentaron un pedido de atención para los secretarios gremiales.

“La intendenta Bettina Romero no se reúne con los trabajadores para preguntarles cómo están” cuestionó. Añadió que los representantes gremiales no son recibidos ni escuchados en sus reclamos. “Después se habla de diálogo, pero es mentira, no existe en la Municipalidad de Salta. Es muy difícil sobrevivir a un sistema tan perverso como este” aseguró.

Argumentó que no se trata del primer pedido para ser atendidos y que nunca los convocaron para debatir una actualización salarial.

“Vamos a comenzar con asambleas y los trabajadores deben entender que cuando hay un reclamo hay un derecho, que no es un situación caprichosa, sino que se trata de un situación miserable ante los salarios indigentes. Esto no puede seguir así” finalizó.