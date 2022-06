El cementerio de Cerrillos no da abasto y la justicia aun no autoriza su ampliación

Valentín Sanz Vega, coordinador de la Municipalidad de Cerrillos, señaló que se encuentran a la espera de que la justicia se expida y les otorgue la autorización correspondiente para construir un nuevo cementerio.

Según señaló, “ya no hay lugar” para enterrar más cuerpos en el cementerio municipal y hace un año y medio esperan que les permitan ampliarlo. “Es una necesidad urgente a solucionar”, advirtió el funcionario.

Indicó que desde hace un año concejales presentaron una acción de amparo, aunque por una medida cautelar de no innovar se ven imposibilitados para ampliar el viejo cementerio.

De acuerdo con lo que indicó, se trata de un lugar que la Provincia expropió en 2019. “Es un lugar apto, presentamos todos los certificados. Es un servicio que queremos prestar, es algo que nos preocupa”, expresó ante la situación.

Remarcó que “hay muchas familias que van a lo público o que por arraigo a la tierra quieren estar en el cementerio local”. “Desde lo privado no tenemos otra alternativa. Somos los que más queremos que la justicia nos habilite”, insistió haciendo hincapié en el hecho de que la cremación no siempre es una opción debido a su alto costo, al igual que un nicho.

“Hay muchas familias que no tienen la posibilidad de elegir. Es un pedido de mucha gente que espera esta obra. Más allá de las creencias, nos duele no poder dar una respuesta”, sostuvo el funcionario municipal, y concluyó: “Si la justicia nos dice que no, debemos buscar otra alternativa desde lo privado, desde lo público privado, o desde el municipio”.