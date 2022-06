Mick Jagger anuncia que tiene covid y los Rolling Stones suspenden el concierto de Ámsterdam

El virus frena a esa fuerza de la naturaleza que es Mick Jagger. El cantante ha anunciado que ha dado positivo en covid. La primera consecuencia es que no se pudo celebrar el concierto de los Rolling Stones de ayer lunes 13 en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam. Aunque no lo parezca viéndole dos horas y media bailando y cantando en cada recital, Jagger es población de riesgo debido a su edad, 78 años.

Los Rolling Stones han ofrecido tres conciertos de su gira europea Sixty (por sus 60 años de carrera, de 1962 a 2022) con excelentes críticas: 1 de junio en Madrid, 5 en Múnich y 9 en Liverpool. El grupo aterrizó en Ámsterdam unas jornadas antes del espectáculo y justo el mismo día del concierto, ayer lunes, se anunció que el cantante había dado positivo. Jagger publicó un comunicado en sus redes sociales: “Siento mucho que hayamos tenido que posponer el concierto de Ámsterdam con tan poca antelación. Desafortunadamente acabo de dar positivo por covid. Nuestro objetivo es reprogramar la fecha lo antes posible y volver tan pronto como podamos. Gracias por vuestra paciencia y comprensión. Mick”.

La próxima fecha del grupo es en Berna, Suiza, el 17 de junio; el 21 actúan en Milán y el 25 en Londres. De momento los conciertos siguen en pie. En cada uno de sus recitales los Rolling Stones están ofreciendo sorpresas a sus seguidores. En Madrid, por ejemplo, interpretaron una canción que nunca había tocado en directo, Out Of Time. En Liverpool, Jagger anunció: “Vamos a hacer una versión de unos tipos de por aquí”. E interpretaron I Wanna Be Your Man, tema escrito por John Lennon y Paul McCartney, pero que originalmente publicaron los Rolling Stones.

El País