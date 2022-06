Colocarán implantes subdérmicos y DIU en el centro de salud de barrio El Mirador 

Esta actividad, que busca prevenir embarazos no deseados, se desarrollará el miércoles 15 de junio, en el horario de 9 a 12.

Las interesadas en acceder a alguno de estos métodos anticonceptivos, deben asistir a ese establecimiento del Primer Nivel de Atención con el documento nacional de identidad, ya que la colocación será por orden de llegada y sujeta a la disponibilidad de los insumos.

Además, se entregarán pastillas anticonceptivas y se realizará el examen de Papanicolaou (PAP), prueba que ayuda a prevenir y detectar tempranamente el cáncer cervicouterino.

Se recuerda que, para efectuar este estudio, la mujer no debe estar menstruando. Tampoco debe haber tenido relación sexual vaginal por lo menos un día antes. Se recomienda no usar tampones uno o dos días antes del PAP y no estar en tratamiento con óvulos.

Durante la jornada, habrá consejería adolescente y se completará esquema de vacunación contra COVID-19, antigripal y de aquellos biológicos contemplados en el Calendario Nacional de Inmunización.

También, se realizarán test rápido para la detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de sífilis.

La campaña será desarrollada por recurso humano del Primer Nivel del Área Operativa Sur y por personal de la supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable.