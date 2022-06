"Le pido al ejecutivo que no endeude al Municipio, que salga a gestionar"

“Los intereses de la municipalidad son la instalación de bicisendas que no se usan, con material que no es adecuado, la instalación de macetones. Nadie niega que queremos ver nuestra ciudad linda pero creemos que hay problemas estructurales que tiene Salta por los que tenemos que trabajar realmente”, expuso la edil.

Benavides consideró que no es posible darle el voto de confianza a un Ejecutivo que constantemente interpreta las normas a su favor. “Le pido al ejecutivo municipal que no salga endeudar al municipio, que salga a gestionar”, solicitó.

“¿Cómo podemos darle el voto de confianza a un Ejecutivo que no es transparente, que no atiende las prioridades, donde vemos sobreprecio en la obra pública? Sinceramente creo que aprobar este proyecto dentro de un presupuesto genera una herramienta deficitaria que no queremos”, sostuvo.

Por último, afirmó que “es una falta de ética fiscal que un Ejecutivo Municipal al que le queda un año de gestión deje endeudada a futuras gestiones”. “Vengan con un proyecto concreto vengan con todos los datos de cuáles van a ser los intereses, cuál va a ser el crédito, cuál es la obra realmente prioritaria que necesita nuestra ciudad y ahí nos vamos a sentar analizar y debatir”, dijo la legisladora.