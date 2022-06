Sugieren a sintomáticos de afecciones respiratorias que vayan a centros de salud

El Jefe del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Provincia dijo que si bien el aumento de casos es bajo, no hay fallecidos ni muchas personas internadas, “no hay que relajarse”.

Por Aries, el Jefe del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Provincia, Francisco García Campos dijo que “hay un aumento pequeño en las últimas semanas de casos de circulación local de covid” pero

El bioquímico expresó que las personas que presenten síntomas de afecciones respiratorias deben acercarse a los centros de salud para que el Ministerio pueda continuar con el monitoreo de los casos actuales.

“No hay que relajarse, la persona sintomática respiratoria debe mantenerse en su domicilio y hacer la consulta” remarcó y añadió que la vacunación está abierta a la población en general.

“Ya no se estudian los contactos, lo que no significa que si surge una situación de brote no lo volvamos a hacer” advirtió Campos.

Por último, detalló que hace semanas que no se registran fallecidos por Covid 19 y que también es baja la cantidad de internaciones por el virus pero aseguró que una pandemia dura cinco años, por lo que “todavía nos quedan dos años y medio más”.