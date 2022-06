El Senado repudió los dichos de Baby Etchecopar sobre Güemes

Días atrás, Etchecopar dijo en su programa de Canal América lo siguiente: "Quiero contar algo de Güemes, que me lo contaron cuando estuve en Salta. No quiero ser irreverente pero nunca murió Güemes de un tiro pegado por un realista. Me dijo un historiador salteño fue un tiro en el culo pegado por un marido que se le gangrenó. No quiero faltar el respeto, lo digo con honestidad..., creo que fue distinto, estaba con una mujer, llegó el marido le pegó un tiro y se le gangrenó... siempre a los héroes se les van cambiando la historia".

En la sesión del Senado de este jueves, el senador por La Caldera, Héctor Calabró, indicó que se suman al repudio absoluto hacia “alguien que queriendo hacerse el gracioso o agarrarse de un revisionismo centralista, que como muchos otros historiadores marcados por la generación del 80 ponen a muchos en el pabellón delos próceres y despectivamente ponen a Güemes en el de los caudillos”.

Recordó que Güemes tenía formación militar y como tal fue clave su accionar en el combate contra las invasiones inglesas.

Además, el legislador planteó que se le haga llegar un escrito al conductor televisivo pidiéndole que se retracte de sus dichos.