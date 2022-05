Desabastecimiento: De Los Ríos instó a exigir el retorno del combustible que el Norte genera

Los titulares de las carteras productivas de las provincias que integra el Norte Grande se reunieron con el vicejefe de Gabinete de Nación, Jorge Neme, y trabajaron en una solución para el desabastecimiento de gasoil para la producción en la región.

“Es una tragedia absolutamente transversal y mucho más difícil de tolerar o mucho más grave para nosotros en el Norte, y en Salta puntualmente, porque el Norte genera combustible, genera gasoil, por eso exigimos y debemos exigir de otra manera en retorno de ese combustible que el Norte genera porque hoy no veo ninguna amontonadera de camiones y filas de camionetas ni productores penando en la región centro del país”, expuso el funcionario.

De Los Ríos indicó que se trabajó en “la necesidad de políticas diferenciadas para el desarrollo como única posibilidad de desarrollo económico y social en el Norte”. Desde Nación informaron que se están recibiendo barcos cisterna de importación de gasoil para resolver la demanda estacional consecuencia de la cosecha gruesa.

“El problema fue tratado como región. El combustible no alcanza. El compromiso de importar más, conforme nos confirman y nos aseguran, se incrementó. Eso debería ir tendiendo a normalizar la cuestión mucho antes de fines de junio, que es la fecha que se hablaba en estas reuniones”, anticipó.

“Yo realmente espero que la próxima semana no esté peor que está que estamos pasando, que ha sido crítica, y la que sigue sea mejor que la próxima” manifestó el funcionario y agregó que “de nada nos sirve que el mes que viene todo esté más tranquilo porque ya habremos perdido lo que no se puede recolectar de la cosa, los que no puedan trabajar ya habrán perdido, procesos industriales se habrán detenido por no poder generar energía y es realmente muy grave”.