Diego Pérez: “La intención del PJ es acompañar al gobernador Sáenz en las elecciones”

De a poco se empieza a sentir un ambiente electoral en Salta, teniendo en cuenta los comicios que se desarrollarán el año que viene, que tendrán como protagonista principal la categoría a gobernador. En este marco, el presidente del Congreso del Partido Justicialista, Diego Pérez, explicó que “la intención del PJ es acompañar al gobernador Sáenz en las elecciones”.

Por Aries, Pérez sostuvo que el PJ en Salta tiene que dar una discusión profunda y hacer un mea culpa por los errores que han cometido y que propiciaron la pérdida de “una gran cantidad de afiliados”. “A través de la construcción frentista, se ha permitido que muchos de los compañeros y dirigentes opten por participar en otros partidos”, agregó.

Por otro lado, se refirió a la continuidad de la Comisión de Acción Política y señaló que el Congreso partidario se encargará de definir si es necesario o no reformar la Carta Orgánica partidaria y si la CAP debe quedarse o no. “Que esté o no la CAP, no nos acerca a la sociedad. Yo creo que viene trabajando bien, tiene una composición federal y tiene el acompañamiento de la mayoría de los compañeros”, profundizó.

Finalmente, habló de las elecciones y fue consultado acerca de la postura que tomará el justicialismo el año que viene, en el marco de los comicios provinciales. “El PJ en Salta ya lo ha manifestado y lo ha ratificado, la intención es acompañar al gobernador, Gustavo Sáenz, en las próximas elecciones”, aseguró.