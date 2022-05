“A Puro Coraje”: el libro sobre Güemes hecho por niños que aportó “a la cultura y el saber”

En diálogo con Hablemos de Política, Claudia Cusi Grau, directora de la escuela Cortazar ubicada en barrio Bancario, recordó la interesante experiencia que lamentablemente no tuvo continuidad y que surgió ante la exigua aparición de la historia de Salta y particularmente sobre la figura de Güemes en la currícula oficial, que sólo aparece en cuarto grado de la escuela primaria.

“Cuando se habla de una educación federal, esta no llega a brindarse en forma total. Güemes está pensado para ser enseñado en cuatro grado de la escuela primaria y no se retoma más, un niño de 9 años tiene una leve apreciación pero la enseñanza no tiene continuidad, si paralelo a la enseñanza de la historia nacional no se va viendo la historia local, obviamente esta desaparece, así como está ausente la historia de Güemes, también lo está la de las mujeres, la de Malvinas y la de los pueblos originarios”, dijo la educadora.

En tal sentido, indicó que aprovechando la jornada extendida de su escuela y con el aporte del Instituto Güemesiano, se hizo un arduo trabajo de profundización de los temas ausentes, aunque consideró que “no son suficiente las iniciativas individuales”.

Además, contó sobre un proyecto que duró cuatro años como preparación del Bicentenario del fallecimiento del General Güemes y que empezó con un trabajo de investigación de alumnos de cuarto grado que se dio a través de entrevistas a historiadores y todo lo aprendido lo plasmaron en un libro escrito por niños para niños y luego de ello, fueron los propios estudiantes los que daban las charlas.

“Ese grupo de alumnos no sólo aprendió historia sino que le abrimos la puerta a su capacidad de ser ciudadanos conscientes, es importante porque a veces pensamos la ciudadanía como un derecho político y no como un derecho acceso a la cultura y al saber”, dijo Cusi Grau.