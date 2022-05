Inició el proceso participativo para la postulación de Chibán a la Corte de Justicia

El Ministro de Justicia, Abel Cornejo, a través de la Resolución 429 publicada este viernes en el boletín oficial de la Provincia, inició el proceso participativo de selección del postulante José Gabriel Chibán para sumarse a la Corte de Justicia de Salta.

Durante tres días se publicará los antecedentes curriculares en el Boletín Oficial, en diarios y en la web del Gobierno.

Las consideraciones sobre el Dr. Chibán serán recibidas en el domicilio de la Secretaria de Justicia, en calle Santiago del Estero Nº 2.291, planta baja, de la ciudad de Salta, de 8:00 a 14:00 horas, por escrito y en soporte magnético. Se habilita el correo electrónico [email protected], para su recepción también.

El plazo de 15 días hábiles es perentorio, por lo que, vencido el mismo, no será admitida ninguna otra presentación prevista en dicha norma.

En el boletín oficial de este viernes, también se incluye la comunicación del proceso participativo para la postulación a juez de Corte del Dr. Chibán y en ésta, el Ministerio de Justicia también publica el curriculum vitae del postulado.

CURRICULUM VITAE I.- DATOS PERSONALES Nombre y Apellido: JOSE GABRIEL CHIBAN Nacionalidad: argentino, Lugar y fecha de nacimiento: Salta - Argentina, 25-01-1969, DNI N° 20.399.758 CUIL N°: 20-20399758-3. II.-TÍTULOS UNIVERSITARIOS: a) Títulos de Grado- ABOGADO, Título otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el 17 de marzo de 1994.- PROCURADOR, Título otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el 17 de marzo de 1994. b) Títulos de Postgrado- MAGISTER EN DERECHO ADMINISTRATIVO, Título otorgado por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, Buenos Aires, el 20 de noviembre de 2008. c) Estudios de Postgrado- Mediador, Escuela de Abogacía de Buenos Aires y Fundación Arche, 1996.- Executive Management Training on “Leading Change, Strategic Management and Management of Teams”, Institute of Government and Public Affairs. University of Illinois at Chicago, USA, 1996. - “Strategic Planning, Financial Management and Total Quality Management", School of International and Public Affairs. Gradúate Program in Public Policy and Administration. Columbia University, New York, USA, 1997. - “Especialización en Derecho Administrativo”, Universidad Notarial Argentina, Universidad Católica de Santa Fe, Universidad Católica de Salta, Gobierno de la Provincia de Salta y Asociación Argentina de Derecho Administrativo, 1997. - “Certifícate Program in Globatization”, Georgetown University, Washington D.C., USA, 1998. - “Especialización en Administración de Recursos Humanos”, Japan International Cooperation Agency (JICA), Tokio, 2002. - “Public Policy: Emerging Issues in Governance”, Georgetown University, International Institute on Government, Management and Policy. Washington D.C., USA, 2003. - “Leadership and Governance”, Georgetown University, International Institute on Government Management and Policy. Washington D.C., USA, 2004.- “Formulationof Electronic Government Strategies”, Organización de los Estados Americanos (OEA). Washington D.C., USA, 2004.- “Formación en Tutoría para el Curso de Formulationof Electronic Government Strategies”, Organización de los Estados Americanos (OEA). Washington D.C.. USA, 2005.- “Políticas Públicas”, Georgetown University, International Institute on Government, Management and Policy. Washington D.C., USA, 2005.- “Programa Ejecutivo de Gestión Pública Local”, Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Negocios. CABA, 2014. III.- ANTECEDENTES DOCENTES y ACADÉMICOS.- Profesor Regular Adjunto con dedicación simple para la asignatura Derecho Público con extensión a Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Resolución CS N° 408/15 de la Universidad Nacional de Salta.- Jefe de Trabajos Prácticos, hasta el 03/03/16, de Derecho Público con extensión a Derecho Administrativo I y II (Plan 1985) en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Resolución N° 976/05 y Resolución N° 508/03.- Profesor de Sistema de Contrataciones en la carrera de Posgrado de Maestría en Administración Financiera y Control del Sector Público, en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta.- Jefe de la Carrera de Derecho, por concurso público, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, 2007 hasta 2012.- Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Salta en la Facultad de Ciencias Jurídicas, SEAD, modalidad no presencial. Resolución N° 510/05 y Resolución N° 8.15/07.- Jefe de Trabajos Prácticos en la asignatura Procedimiento Administrativo de la carrera Tecnicatura Superior en Administración y Gestión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Año 2009. Resoluciones Nros. 938/09 y 1022/09. - Docente Auxiliar en la Cátedra de Finanzas y Derecho Financiero de la Universidad Católica de Salta, Facultad de Ciencias Jurídicas. Desde 1998 hasta 2010 por Resolución N° 202/98.- Desempeño Docente ininterrumpido en Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta desde el año 1994.- Secretario de la Sede Noroeste de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, período 2018/2020 y 2021/2023. IV.- ACTIVIDADES DOCENTES AL PRESENTE- Docente de la Escuela de Administración Pública (EAP) de la Provincia de Salta. Desde 1997 hasta 2007.- Instructor en la Materia Administración Pública Penitenciaria en la Escuela de Oficiales del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta. Desde 2005 hasta 2013.- PROFESOR “Procedimientos Administrativos”, Escuela de la Abogacía para Graduados, del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Sata, 2005.- Sub Director del Instituto de Derecho Administrativo de Salta, perteneciente al Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta, desde 2007.- Miembro del Consejo Académico y Docente de la Escuela de la Abogacía para Graduados, del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta. Desde 2005 hasta 2008.- Coordinador de la Maestría en Magistratura de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convenio UCS 2011.- Tutor de Académico en el “Régimen General de Pasantías" UCASAL - Corte de Justicia de Poder Judicial de la Provincia de Salta. 2012/2015.- Profesor Invitado, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Secretaria de Posgrado, en Especialización en Derecho Procesal”. Años 2013 y 2014.- Tutor de Prácticas Tribunalicias en el “Programa de Ingreso al Poder Judicial”, Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de la Provincia de Salta. 2018/2019.- Profesor Invitado, Anhui University, School of Law, República Popular China, para el tema “The Dispute Settement Mechanism in Argentina”. Hefei, China, Año 2019.- Director de la Escuela del Ministerio Público de la Provincia de Salta. 2021/2022. V.- OBRAS Y PUBLICACIONES DOCENTES (publicados e inéditos)- “El derecho de réplica desde la experiencia jurídica”, Universidad Nacional de Córdoba, Editorial Advocatus, Córdoba, 1993.- “Hacia la programación de contrataciones del sector público”, Doctrina Jurídica, Ediciones Noroeste Argentino, Salta, Abril 1997.- “Nuevo Bloque de Legalidad - Primera Actualización”, en carácter de colaborador de redacción y edición. Ediciones Noroeste Argentino, Salta, 1998.- “Nuevo Bloque de Legalidad - Segunda Actualización”, en carácter de colaborador de redacción y edición. Ediciones Noroeste Argentino, Salta, 2004.- “Manual de Derecho Administrativo” Universidad Católica de Salta, 2007.- “El aseguramiento de la Responsabilidad Patrimonial del Estado”, Tesis de Maestría en Derecho Administrativo. Universidad Austral. Bs. As., 2008.- “El patrimonio arquitectónico del área original de la Villa San Lorenzo, Salta”. Publicado por la UBA, Bs.As.2018 https://publicacionescientificas.fadu.uba.ar/index.php/actas/article/view/593/929- “Contratos de participación público-privada, prerrogativas estatales y seguridad jurídica”, publicado en Edinoa On Line Año II, Noviembre de 2018.- “Cosa Juzgada”, Obra Colectiva dirigida por el Dr. Roberto Loutayf Ranea, capitulo “Cosa Juzgada Administrativa”. Editorial Bibliotex y Virtudes, San Miguel de Tucumán, 2019.- “Emergencia sanitaria global: su impacto en las instituciones jurídicas”, Coordinador de la Obra Colectiva dirigida por el Dr. Rodolfo Barra y Dr. Martin Plaza”. Ediciones Rap, Buenos Aires, 2020. - “Homenaje a Prof. Dr. Julio Altamira Gigena”, Obra Colectiva de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, IJ Editores, Buenos Aires, 2011.- “Nuevo Bloque de Legalidad - Tercera”. Ediciones Noroeste Argentino, Salta, Marzo 2022. - “Derecho procesal electrónico, t. 1”, Obra Colectiva Dirigida por el Dr. Hugo Alfredo Vaninetti sobre un análisis práctico del proceso electrónico en nación y provincias, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, Mayo 2022. VI.- OBRAS Y PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (publicados e inéditos)- “La Privatización y sus fenómenos conexos”. Trabajo de investigación realizado para el “Programa de Especialización en Derecho Administrativo”. Universidad Notarial Argentina, Universidad Católica de Santa Fe y Asociación Argentina de Derecho Administrativo. 1997.- “La globalización, un nuevo Paradigma”. Trabajo de investigación realizado para Georgetown University - Washington D.C. USA. 1998.- “Medios Masivos de Comunicación en la Globalización. La primacía de la imagen sobre la palabra en la Postmodernidad”. Trabajo de investigación realizado para Georgetown University - Washington D.C. USA. 2004.- “Gobierno electrónico como herramienta para una participación ciudadana adecuada al contexto local". Trabajo de investigación realizado para la Organización de los Estados Americanos (OEA); “Formulation of Electronic Government Strategies”, Washington D.C. USA, 2004. - “Políticas Estructurales y Mecanismo de Compensación”. Trabajo de Investigación realizado en el marco de las Primeras Jornadas Italo-Argentinas de Derecho Público de la UCASAL. Agosto 2006.- “Estado de Derecho”. Trabajo de Investigación en Derecho Constitucional Profundizado para la Universidad Austral. 2006.- “Influencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en el Derecho Administrativo”. Trabajo de investigación realizado para la Universidad Austral. 2006.- “Análisis de del fallo dictado por la Corte de Justicia de la Provincia de Salta en los autos: “Martínez Saravia, Teresa y otros s/Acción de Inconstitucionalidad”, Expte. N° 18.539/96. Situación actual”. Trabajo de investigación realizado para la Universidad Austral. 2006.- “Análisis de un Caso de Fideicomiso Financiero y de impuesto de Sellos en la Provincia de Salta”. Trabajo de investigación realizado para la Cátedra de Finanzas de la UCASAL. 2006.- “Régimen Dominial sobre Tierras, y Territorios Indígenas. ¿Un nuevo derecho real comunitario de naturaleza pública?”. Trabajo de investigación realizado para la Cátedra de Derecho Administrativo de la UCASAL. 2006.- “Organización Administrativa. Nuevo Hospital El Milagro de Salta: un modelo de hospital público con gestión tercerizada”. Trabajo de investigación realizado para la Universidad Austral. 2006.- “Un Fallo Controversial. Los derechos del niño o los derechos de los aborígenes”. Trabajo de investigación realizado para la Universidad Austral. 2006. - “Bases y directrices normativas para el fomento de la actividad empresarial a nivel local”. Trabajo de Investigación para la Universidad Austral. 2007.- “Compras Electrónicas Gubernamentales en la Provincia de Salta”. Trabajo de Investigación para la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral. 2007.- “Servicios Públicos. ¿Hay Un Nuevo Modelo?”. Trabajo de Investigación para la Universidad Austral. 2008 - “Contratos Administrativos”. Trabajo de Investigación realizado para la Cátedra de Derecho Administrativo la UCASAL. 2009.- “Los Derechos Humanos como Fuente de Derecho”. Trabajo de Investigación realizado para la Cátedra de Derecho Administrativo la UCASAL. 2009.- “Desarrollo armónico, equitativo y sustentable de la Ciudad de Salta”, trabajo de investigación para UCASAL, 2011.- “Lineamientos para la Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta”, Obra Colectiva. UCASAL, Salta 2021. VIICARGOS Y FUNCIONES, DESEMPEÑADOS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO- Vicedirector del Departamento Jurídico de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Resolución N° CDECO 264/19.- Tribunal evaluador de Tesis y Maestrías.- Miembro Titular de la Comisión de Ética, Reglamentos e Interpretación del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Resoluciones Nros. 342/98, 435/00, 410/01, 379/02 y 483/03. - Miembro de Comisiones Asesoras de Concursos de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Resoluciones CDECO Nros. 628/01, 250/02 y 279/03, 209/08, 861/08, 1346/09, 1074/14, 148/15, 178/16, 179/16, 079/17, 074/17, 393/17, 398/17, 073/17, 702/17, 394/17, 702/17, 256/18, 376/19, 362/19, 380/19, 376/19, - Miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Derecho Procesal, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta. Resolución N° 470/03.- Miembro Titular de la Mesa Directiva del Instituto de Administración Pública y Formación de Recursos Humanos, de la Universidad Católica de Salta. Resolución N° 363/04.- Miembro de la Junta Electoral General de la Universidad Nacional de Salta. Resolución CS N° 674/04.- Miembro de la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Resoluciones Nros. 712/00, 122/01, 159/01, 877/03 y 723/04.- Miembro de la Junta Electoral General de la Universidad Nacional de Salta. Resolución CS N° 118/05.- Miembro de Comisiones Asesoras de Concursos de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Resoluciones CS Nros. 052/17, 053/17 y 253/17 - Miembro de la Comisión de Actualización y Seguimiento Curricular para la Carrera de Abogacía. Facultad de Ciencias Jurídicas. UCASAL. Resolución N° 27/19. VIII.-PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN O POSGRADO, CONGRESOS, SEMINARIOS Y ACTIVIDADES SIMILARES, a) Disertaciones: - Disertante en la “Conferencia sobre legislación penitenciaria”, Universidad Católica de Salta, Mayo 1996.- Disertante en las “Jornadas de Actualización sobre el Régimen de Contrataciones de la Provincia”, Municipalidad de Rosario de Lerma, Salta, Julio 1996.- Profesor del “Curso de Capacitación Administrativa”, Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta, Septiembre 1996.- Disertante en el “Curso de capacitación administrativa sobre Ley de Contrataciones, Sistema de Jubilaciones y Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART)”. Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta. 1996.- Panelista en las “XXII Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo”, Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Salta 1996.- Secretario de Comisión en las “XXIII Jornadas Nacionales e Internacionales de Derecho Administrativo”, Mendoza, Octubre de 1997.- Disertante sobre temas relacionados con el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, en la Jornada de Capacitación del C.E.A.L.D. realizadas en Salta, 1997. - Expositor en las Jornadas de Actualización sobre “Acto Administrativo", Universidad Nacional de Salta, 2002.- Expositor en el curso “Derecho Administrativo Económico”, Escuela de la Magistratura de la Provincia de Salta, 2003.- Panelista y Miembro del Comité Académico en las “Primeras Jornadas de Derecho Administrativo Salteño”, Universidad Católica de Salta, Septiembre 2005.- Disertante en el “Seminario para Concejales Electos”, Municipalidad de la Ciudad de Salta, Noviembre 2005.- Expositor en las “Primeras Jornadas ítalo - Argentinas de Derecho Público”, Universidad Católica de Salta, Agosto 2006.- Disertante en el “Ciclo de Talleres y Seminarios de Derecho Público”, Agenda Académica de Cursos Año 2007 del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta. Marzo, 2007.- Disertante de la materia “Derecho Administrativo”, Cursos de Formación Profundizada del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Marzo, 2007.- Disertante en el “Curso - Seminario de Políticas Presupuestarias y gestión Pública”, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, Naciones Unidas/Sistema CEPAL, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Abril, 2007. - Disertante del tema: “Contratos Administrativos". Organizado por el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y el Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Agosto 2007.- Disertante en el “Congreso Regional NOA y NEA de Políticas Públicas orientadas al Desarrollo Integral”, organizado por el Plan de Políticas Públicas y el Ministerio Coordinador de Gobierno y Justicia de Salta. Agosto, 2007.- Disertante en el "Ciclo de Derecho Administrativo”, organizado por el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Septiembre-Noviembre de 2007. - Expositor Especialista en el “Foro Internacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Desarrollo”, Tarija- Bolivia, PNUD, Diciembre 2007.- Capacitador de los “Cursos del Ministerio Público de la Provincia de Salta- Ciclo 2007”, Año 2007.- Capacitador de los “Cursos del Ministerio Público de la Provincia de Salta- Ciclo 2008”, Año 2008.- “El Derecho Administrativo: procedimiento, tramitación de expedientes, cuestiones de forma, cómputos de plazos y recursos”. Curso Interno de Capacitación para Magistrados, Funcionarios y Empleados del Ministerio Público”, Octubre 2008.- Disertante en el Curso “El Presupuesto", organizado por el Departamento de Formación Continua- Área de Capacitación para Empleados Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de la Provincia de Salta. Marzo 2008.- Disertante en el Curso “El Presupuesto”, organizado por el Departamento de Formación Continua- Área de Capacitación para Empleados, Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de la Provincia de Salta. Marzo 2009. - Disertante en el Curso “Administración Pública. El ejercicio de la función administrativa en el Poder Judicial, Presupuesto. Aspectos salientes”. Curso organizado por el Departamento de Formación Continua- Área de Capacitación para Empleados Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de la Provincia de Salta. 2010.- Disertante en la Jornada “Municipios Saludables”. Jornada organizada por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de la Provincia de Salta, Concejo Deliberante de la Capital, UCASAL y Municipalidad de la Ciudad de Salta, 2011.- Disertante en las Jornadas “Transferencia del potencial constructivo como forma de financiamiento”. Jornadas Internacionales Derecho de la Ciudad - Derecho a la Ciudad. Organizado por Gobierno de la Provincia de Salta, Municipalidad de Salta, Universidad Católica de Salta. 2011.- Disertante en II Congreso de la Escuela de la Abogacía para Graduados, del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta, sobre “El Nuevo Código Civil y sus implicancias”. 2014.- Moderador en las “XXLII Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo” y “XII Congreso Internacional de Derecho Administrativo”, Asociación Argentina de Derecho Administrativo, San Miguel de Tucumán. 2016.- Disertante en la “Diplomatura en Derecho Procesal Constitucional”, Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de la Provincia de Salta y UCASAL. 2017.- Expositor en las Jornadas “El Patrimonio Arquitectónico del Área Original de Villa San Lorenzo”. Jornadas de Investigación y XIV Encuentro Regional FADU-UBA. 2018.- Disertante en el Curso “Gestión de Calidad”, Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de la Provincia de Salta, Departamento de Formación de Empleados del Poder Judicial. 2018. - Disertante en el “Programa de Ingreso al Poder Judicial”, Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de la Provincia de Salta. 2018/2021.- Disertante en el “Programa de Ingreso al Poder Judicial”, Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de la Provincia de Salta sobre Derecho Privado y Derecho Procesal Civil y Comercial. 2018.- Disertante en las “Segundas Jornadas sobre Reglas Comunes para inversiones y PPP en infraestructura en Europa y América Latina” y “Jornadas Interdisciplinarias de Profesores Universitarios de Contabilidad Pública”. Organizado Centro de Investigación CICARE. CABA. 2018. - Expositor en las 2da. Jornadas Académicas “Impactar”. Ciencias Económicas. Jornadas de Investigación y XIV Encuentro Regional FADU-UBA. 2019.- Expositor en la charla “Principio del Procedimiento Administrativo”. Comisión de Jóvenes Abogados de Salta. 2019.- Expositor en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba sobre “La Empresa, si visión jurídica y social”. Córdoba 2019.- Expositor en la UPAP sobre “La Abogacía ante un cambio de época”, conferencias magistrales en homenaje al Dr. Juan Carlos Cassagne. Salta 2020.- Expositor “Jornadas de Acceso a Justicia y Mediación en el marco de la ley 7324”. Escuela de la Magistratura del Poder Judicial, Salta 2020.- Expositor “Lineamientos para la Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta”. Escuela de la Magistratura del Poder Judicial, Salta 2021. b) Cursos de capacitación: - Asistente al “Ciclo de Conferencias sobre el análisis de la Ley 23.515”. Universidad Católica de Salta. 1988.- Asistente en el “Curso de Actualización - La Economía Argentina y los Mercados de Capitales”. Universidad Católica de Salta, 1989.- Miembro Titular en el “3° Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho”, Universidad Nacional de Tucumán, 1989.- Asistente en las “Jornadas sobre Derecho Público y Privado en Canadá”. Universidad Nacional de Córdoba, 1991.- Asistente en la “Primera Jornada Argentino-Paraguaya de Estudiantes de Derecho sobre Mercosur: Análisis de su Regulación Jurídica”, Universidad Nacional de Córdoba, 1991.- Asistente en las “Séptimas Jornadas Argentinas de Filosofía Jurídica y Social”. Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Córdoba, 1992.- Asistente del Curso “Mercosur - El Proceso de integración Latinoamericana - El Derecho Comunitario”, Federación Argentina de la Magistratura, 1992.- Asistente en la Charla “Sida, Procreación y Derecho” Universidad Nacional de Córdoba, 1992.- Asistente del Curso “Filiación y Genética”. Universidad Nacional de Córdoba, 1993.- Miembro Titular del “Primer Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho Privado”. Universidad Nacional de Córdoba, 1993.- Asistente del Curso “Lógica Jurídica”. Universidad Nacional de Córdoba. 1993.- “Programa País Federal IX”. Fundación Universitaria Río de la Plata. Becario.- Asistente en las “Jornadas sobre Control de la Gestión Privada de Servicios Públicos”, Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Buenos Aires, 1995. Representante del SPPS en el “1° Congreso Internacional para la Prevención y Asistencia de la Drogadependencia”, Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 1995. - Asistente en las “Jornadas sobre Drogadependencia”, Asociación Betania. Salta, 1995. - Asistente en las “XXI Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo”. Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Córdoba, 1995.- Asistente en el Curso “Política y Derecho Ambiental”. Universidad Nacional de Salta, 1995.- Asistente del “Curso Introductorio de Mediación”, Escuela de Abogacía de Buenos Aires y Fundación Arche, realizado en la Universidad Católica de Salta, 1996.- Asistente del “Curso de Entrenamiento en mediación”, Escuela de Abogacía de Buenos Aires y Fundación Arche, realizado en la Universidad Católica de Salta, 1996.- Asistente del “Programa de pasantías de Mediación”, Escuela de Abogacía de Buenos Aires y Fundación Arche, realizado en la Universidad Católica de Salta, 1996.- Asistente de las “Jornadas de Derecho Administrativo”. Poder Judicial de Salta y Universidad Austral, Salta, 1997. - Asistente del “1º Seminario Preparatorio de Maestría en Derecho Administrativo de la Economía”, Salta, 1997. - Asistente del “2º Seminario Preparatorio de Maestría en Derecho Administrativo de la Economía”, Jujuy, 1997.- Representante de la Secretaría General de la Gobernación en el “Seminario Taller sobre Nuevas Tendencias en Evaluación de políticas y Programas de Inversión Pública”, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, 1997.- Secretario de Comisión en las “XXIII Jomadas Nacionales de Derecho Administrativo”, Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Mendoza 1997.- Secretario de Comisión en las “2° Congreso Internacional de Mendoza sobre Derecho Administrativo”, Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Mendoza, 1997.- Asistente de las "Jornadas Nacionales sobre Procedimiento Administrativo”, Universidad Austral, 1998. - Asistente de la “Jornada de Capacitación en Planificación de la Comunicación Interna y su importancia Estratégica”. UCA 1998- Integrante del Comité Organizador de las Jornadas Jurídicas sobre “El todo Penal”, H. Cámara de Senadores, Agosto, 2000.- Integrante del Comité Organizador de las Jornadas Jurídicas sobre “El Ministerio Público y Atribuciones del Tribunal de Mérito”, H. Cámara de Senadores, Mayo, 2002.- Asistente de las Jornadas sobre “Revalorización de la Función Pública en Argentina”, Instituto de Administración Pública de España, Noviembre, 2002.- Asistente de las “II Jornadas Argentinas de Derecho del Turismo”, 2003. - Asistente del “Seminario Internacional sobre Servicio Público y MERCOSUR”, Abril, 2004.- “Jornadas sobre Medio Ambiente II Provinciales y I Latinoamericanas”, Escuela de la Magistratura de Salta. Asistente. Mayo 2004.- Coordinador de Organización Local de Comisión y Asistente en la “XV Conferencia Nacional de Abogados. La abogacía rumbo del 2010: Balance del Siglo XX. Perspectivas del XXI. En homenaje al Dr. Guillermo Oscar Cano”, organizada por la Federación Argentina de Colegio de Abogados y el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Septiembre, 2007.- Asistente y organizador de las Jornadas “Las retenciones móviles. La crisis del federalismo”, Instituto de Federalismo Filial, UCASAL, Junio, 2008.- Asistente al Curso “Programa Actual de la Reforma Civil” organizado por la Escuela de Magistratura del Poder Judicial de Salta, 2014.- Asistente la Conferencia Magistral sobre “Responsabilidad del Estado y Control de Convencionalidad” organizado por la Escuela de Magistratura del Poder Judicial de Salta, 2015.- Asistente a las XXIV Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina organizadas por la Federación Argentina de la Magistratura. Salta, 2017.- Asistente al “2do. Encuentro Nacional de Oficinas Judiciales” organizado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Mendoza, 2018.- Asistente al Encuentro Nacional sobre “Reforma de la Justicia Civil en Argentina”, organizado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Junta Federal de Cortes y Ministerio de Justicia de la Nación. Mendoza, 2018.- Asistente al Curso Taller sobre “La Enseñanza en la Universidad” organizado por la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Salta, 2019.- Asistente a la Jornada sobre “Fundamentos, Bases y Desarrollo de Sistemas de Inteligencia Artificial” organizado por la Junta Federal de Cortes. CABA, 2019.- Asistente al Taller sobre Perspectiva de Género, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, reconocido por el INAM, como adecuado para el cumplimiento de la "Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres Poderes del Estado". Corte Suprema de Justicia de la Nación República Argentina, 2020- Asistente al Curso sobre “Espacios de progresión de las Neurociencias en el Derecho” organizado por la EMP. Salta 2022. IX.- BECAS, PREMIOS Y MENCIONES ESPECIALES, a) Becas - Becario por la República Argentina en los programas del American Field Service al Reino de Bélgica y al Gran Ducado de Luxemburgo, años 1987, 1988 y 1990.- Becario para “El Programa País Federal IX” de la Fundación Universitaria Río de la Plata (FURP), 1994. - Becario para el “Programa de Especialización en Derecho Administrativo”, Universidad Notarial Argentina - Universidad Católica de Santa Fé - Universidad Católica de Salta - Gobierno de la Provincia de Salta - Asociación Argentina de Derecho Administrativo, 1997.- Becario de Japan International Cooperation Agency (JICA), Tokio 2002, para “Especialización en Administración de Recursos Humanos”, Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Japón, 2002.- Observador Internacional en Washington, de las elecciones presidenciales de noviembre 2008, convocado por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) junto al Center for Strategic and Internationational Studies (CSIS), el Institute for Federal Election Studies (IFES) y la Embajada de la República Argentina en los Estados Unidos, b) Reconocimientos- Certificado de Distinción y Reconocimiento de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del H. Senado de la Provincia.

Noviembre de 2001. - Mención de Honor, Ejercito Argentino, Base de Apoyo Logístico Salta, 2003.- Becario Destacado del año 2005, Asociación de Becarios de Japón en Argentina, 2005.- Mención Especial Premio Ugarit 2012 otorgado por el Club Sirio Libanés de Buenos Aires por los aportes en la Función Pública. X.- ACTIVIDAD PROFESIONAL PRIVADA Y EN LA FUNCIÓN PÚBLICA a) Antecedentes Profesionales en el Ámbito Privado.- Abogado, Ejercicio de la profesión desde 1994 hasta 2014, especialmente en Administrativo, Civil y Comercial.- Consultor de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Provincia de Tucumán, para la elaboración de estrategias, búsqueda, captación de fuentes de financiamiento internacional y preparación de proyectos. Decreto Nº 2038/1 de Julio de 2008. b) Antecedentes Profesionales en el Ámbito Público.- Desde el 05/11/21 hasta el presente, Defensor General y Miembro del Colegio de Gobierno del Ministerio Público de la Provincia de Salta. - Desde el 02/02/15 hasta el 05/11/21, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación de Provincia de Salta. Decreto N° 3.730/14.- Desde el 21/01/14 hasta 01/02/15, Coordinador de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de la Ciudad de Salta.- Desde el 11/12/11 hasta 20/01/14, Secretario de Financiamiento y Desarrollo de la Municipalidad de la Ciudad de Salta.- Desde el 01/07/10 hasta el 10/12/11, Secretario de Planificación y Desarrollo de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, Decreto N° 533/10.- Desde el 05/02/10 hasta el 01/07/10, Sub Secretario de Desarrollo de la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Decreto N° 120/10.- Desde el 17/03/09 hasta el 05/02/10, Director General de Contrataciones de Obras Públicas de la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Decreto N° 338/09.- Desde el 11/12/07 hasta el 17/03/09, Director General de Financiamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Decreto N° 1.247/07.- Desde 22/12/06 hasta el 10/12/07, Coordinador General de Gestión del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas de la Provincia de Salta. Decreto N° 3.287/06.- Desde 29/06/05 hasta el 22/12/06, Secretario de Estado de Financiamiento Internacional de la Provincia de Salta. Decreto N° 1.354/05.- Desde 1/10/02 hasta el 29/06/05, Coordinador General de la Gobernación de la Provincia de Salta (Decreto N° 2.351/02) y titular del Programa de Modernización del Estado (Decreto N° 12/03).- Desde 05/06/01 hasta el 09/09/02, Secretario de Estado de la Función Pública de la Provincia de Salta.- Desde 1/09/99 hasta el 04/06/01, Director General de Administración de la Gobernación de Salta.- Desde 1996/1999, Asesor Jurídico de la Dirección de Asuntos Legales y Técnicos de la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Salta.- Año 1995, Asesor Jurídico del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta.- Representante por la Provincia de Salta ante el Consejo Federal de la Función Pública entre 2001 a 2005.- Comisionado Oficial de la Provincia de Salta a los EEUU (La Florida y Texas), 2004. Decreto N° 398/04.- Miembro de la Comisión Redactora del Convenio Marco entre la Provincia de Salta y la Universidad Nacional de Salta. Decreto N° 396/01.- Miembro de la Comisión Redactora del Convenio Marco entre la Provincia de Salta y la Universidad Católica de Salta. Decreto N° 397/01.- Coordinador Adjunto del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS). Decreto N° 1.775/01.- Presidente del Comité Censal del Censo Nacional Económico 2004/2005. Decreto N° 319/05.- A cargo de la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Salta. Resoluciones Nros. 7/02, 252/05, 365/05, 417/05, 451/05 y 491/05.- Encargado de la elaboración del proyecto de reglamentación de la Ley del Sistema de Contrataciones de la Provincia N° 6.838, que sirvió de antecedente para el dictado del Decreto Reglamentario N° 1.448/96.- Encargado de la elaboración del proyecto de reglamentación del sistema de iniciativa privada de la Provincia, que sirvió de antecedente para el dictado del Decreto Reglamentario N° 805/96.- Miembro de la Comisión de Apertura y Preadjudicación por Resolución SGG Nº 140/96.- Miembro de la Comisión de Estudio y Elaboración de un Proyecto para la adecuación del Sistema Penitenciario Local a las disposiciones de la Ley Nº 24.660, por Resolución SGG y Ministerio de Gobierno N° 181 y N° 154.- Miembro de la Comisión de Estudio de iniciativa Privada sobre Servicios de Contrataciones de la Provincia, Asesoría Jurídica del Gobernador 05/12/96.- Encargado de la elaboración del Programa de Contrataciones de la Secretaría General de la Gobernación en términos de la Ley Nº 6.838, SGG, 08/01/97.- Miembro de la Comisión ad-hoc creada a los fines de dictaminar en Recursos Jerárquicos presentados contra la Unidad de Control Previsional, por Resolución SGG N° 156/97.- Miembro de la Comisión Revisora de la Legislación a los fines de analizar los reglamentos vigentes y la incidencia de la Ley Nº 6.583 en el ordenamiento vigente, por Resolución SGG N° 29/98.- Encargado de la realización de estudios para la planificación estratégica de la Unidad Central de Contrataciones de la Gobernación, Septiembre de 1997. b) Antecedentes Profesionales en el Ámbito Judicial.- Por Decreto N° 3730/14, desde el 02/22/15 hasta el 05/11/21, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación de Provincia de Salta.- Por Resolución N° 88/08 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, incluido en lista subrogante al cargo de Juez Federal de Primera Instancia N° 1 y N° 2 del Poder Judicial de la Nación, durante el año 2009.- Por Resolución N° 69/09 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, incluido en lista subrogante al cargo de Juez Federal de Primera Instancia N° 1 y N° 2 del Poder Judicial de la Nación, durante el año 2010.- Por Resolución N° 55/10 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, designado en lista subrogante al cargo de Juez de Cámara Federal del Poder Judicial de la Nación, durante el año 2011. Renovado para los años 2012, 2013 y 2014. XI.- OTROS ANTECEDENTES 1.- Idiomas: Francés, Inglés fluidos (oral y escrito). Latín y Griego clásicos (7 años de estudio) 2.- Membresías:- Miembro Titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Mayo 2010.- Member of the National Geographic Society, Enero 1996.- Member of IPMS, Categoría Master, 1998.- Jurado del Premio a la Calidad en el Servicio al Ciudadano, Edición 2001. Decretos N° 2.612/00 y N° 1.032/01 de la Provincia de Salta. 3.- Distinciones - Certificado de Distinción y Reconocimiento de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del H. Senado de la Provincia. Noviembre de 2001.- Mención de Honor. Ejército Argentino. Base de Apoyo Logístico Salta.2003.- Becario Destacado del año 2005. Asociación de Becarios de Japón en Argentina. 2005.- Medalla por 25 años de servicios efectivos e ininterrumpidos como Docente de la Universidad Nacional de Salta. 4.- Actividad participativa: - Ex -Vocal Titular de la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de la Provincia de Salta, 1995.- Miembro de la Escuela de la Abogacía del Colegio de Abogados de Salta desde 2005.- Miembro del Consejo Académico y Docente de la Escuela de la Abogacía para Graduados, del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta. Desde 2005 hasta 2008.- Miembro Titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Mayo 2010.- Miembro de la Comisión Especial para la Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta. Resolución, 2015.- Secretario Sede Salta de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Mayo 2017. 5.- Calificación laboral: Evaluación por tareas desarrolladas como Abogado del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta parcial '95/'96. Promedio Final: 100 sobre 100. Concepto sintético: Sobresaliente. 6.-Título Primario: Escuela Parroquial Nuestra Señora de la Merced, Salta. 7.- Título Secundario: Bachillerato Humanista Moderno de Salta. La información aquí transcripta lo es en carácter de declaración jurada.-