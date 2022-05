Un sacerdote pidió no desviar la atención e investigar si hubo violencia de género en la iglesia

El Sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos aires, Eduardo Pérez dal Lago, pidió no desviar la atención e investigar la denuncia por violencia de género que presentaron las Carmelitas Descalzas contra el Arzobispo de Salta, Mario Cargnello, el obispo emérito, Martín de Elizalde, y el cura colaborador, Lucio Ajalla.

“Se está cambiando la denuncia. Es una denuncia por violencia de género y la justicia debe investigar, y la iglesia debe colaborar no obstruir”, destacó el Presbítero.

Reconoció que el fondo del conflicto es que las Hermanas creen en una revelación privada pero afirmó que tienen ese derecho porque no está prohibido. “Solamente está comunicado que no está avalado. No hay delito ni civil ni eclesiástico”, dijo Pérez dal Lago.

Señaló que el relato del Párroco de San Lorenzo, Oscar Ossola, sobre que las Carmelitas querían dejar el Carmelo para ser monjas de la Virgen del Cerro “es una calumnia” porque ellas quieren ser fieles a su carisma.

Por último, destacó que cuando comenzó el fenómeno de las apariciones de la Virgen del Cerro fueron autorizadas por Monseñor Moisés Julio Blanchoud y por el director espiritual de María Livia que era el Padre Danta Bernacki.

“Es injusto que las critique por algo que fue permitido”, subrayó Pérez del Cerro.