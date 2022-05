“La decisión de eliminar las PASO la debe tomar la Legislatura”

La diputada, que preside el bloque saencista “Salta Tiene Futuro”, remarcó que la decisión corresponde a la Legislatura, aunque resaltó el diálogo político con los partidos que lleva adelante el Poder Ejecutivo.

Recordó que cuando se suspendieron las PASO, previo a la elección de 2023, se lo hizo por la pandemia y en una decisión política luego de conversaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

“Esto nos puso a todos en la situación de decir: ¿qué pasó cuando se suspendió? ¿Sirven o no las PASO? ¿Me gusta este sistema o me gustaba más cuando los partidos dirimían sus cuestiones de manera interna?”, indicó Villamayor y dijo que en la actual situación “es positivo mirar a las leyes que no son estáticas” y evaluar qué es lo que conviene.

La diputada capitalina destacó que ningún sector político ha dejado de asistir a las convocatorias, con lo cual “todos tienen alguna opinión formada o están valorando la posibilidad de cambio de la ley de PASO”.

Finalmente, Villamayor remarcó que en este momento no está en discusión el sistema de voto electrónico al menos en el ámbito legislativo.