Cruce entre un diputado y el interventor de Salvado Mazza: “Te pusieron a dedo y no aprendiste nada”

El diputado provincial por San Martín, Franco Hernández Berni, cuestionó la renuncia que posteriormente no ocurrió del ministro de Seguridad y Justicia y los hechos que ocurrieron durante y posteriormente dentro del Gobierno Provincial.

“¿Ya terminó la novela?” cuestionó ironizando el legislador de San Martín a través de Twitter al tiempo que expuso: “Porque en el norte siguen faltando médicos, hay desnutrición infantil y muertes, falta de agua, bastantes temas para ocuparnos”.

Ya termino la novela? Porque en el norte siguen faltando mé[email protected], hay desnutrición infantil y muertes, falta de agua, bastante temas para ocuparnos. Gustavo dale un mimo a [email protected] y a trabajar hermano, que con berrinches el pueblo no avanza😉 — Franquito Hernández Berni (@FranquitoHB) April 28, 2022

Finalmente le pidió al Gobernador “darles un mimo a todos” y ponerse a trabajar porque “con berrinches el pueblo no avanza”.

La ironía del diputado del Frente de Todos fue cruzada casi inmediatamente por el exinterventor de Aguaray y actual interventor de Salvador Mazza, Adrían Zigarán a través de la misma red social y también con la sorna como hilo conductor.

“Qué pena Franco que no solucionaste muchos de los temas que planteas cuando fuiste Secretario de Gobierno en la gestión de Leavy... por qué ahí parecía que estaba todo bien!!! Si no entra como novela.... lo de ustedes... era ficción?”, fue la respuesta del funcionario saenzista al legislador de Tartagal.

El cruce no concluyó ahí, y el usuario @franquitoHB le retrucó: “Correcto, secretario de Gobierno. No ministro, ni gobernador, a vos te pusieron a dedo y no aprendiste nada, solo confrontas, el árbol te tapa el bosque, campeón”.

Por su cuenta, @AdrianZigaran, se la devolvió y le mandó otro tuit. “O sea que un secretario de gobierno no puede hacer nada... ya nos dimos cuenta. Y de diputado, solo pedís lo que no supieron resolver. También nos dimos cuenta. Pero bueno ...seguí en la ficción tratando de sumar los votos que después no te alcanzan”, escribió el interventor.

“Así es Adrían, así es jaja feliz jueves” fue la cita de cierre del legislador a través de Twitter. Por su cuenta, el funcionario no apareció. Todavía.