Cuestionan a Emiliano Estrada por “hacer populismo con plata ajena”

Por Aries, el referente de la industria cárnica de Salta, Dardo Romano dijo que ante la escasez de carne, la baja de calidad y en la producción, se repiten fórmulas que ya fracasaron en el pasado refiriéndose al programa de “carnes populares” del diputado nacional Emiliano Estrada. El posteo de la iniciativa ofrecía el precio del kilo de asado a $699.

“Es muy lindo ponerle un precio a un producto ajeno pero si al productor no le conviene producir por el precio, el productor no va a producir y no va a haber carne.”

En ese marco de precios bajos, manifestó que “los políticos hacen populismo con plata ajena”, y que se repite la medida otra vez por parte del gobierno.