Gremios municipales denuncian abuso de autoridad del Comandante Castelli

Por Aries, el secretario adjunto del gremio SIMUSA, Luis Rodríguez, cuestionó el accionar del secretario de Servicios Públicos y Ambiente municipal, Mariano Castelli, que se enfrentó a las trompadas con trabajadores de la Planta Hormigonera y tildaron de "impresentable" tal actitud.

“Es abuso de autoridad, él no tiene idea que no está en los cuarteles, está en la administración municipal y aquí hay derechos y obligaciones” afirmó Rodríguez, argumentando que si los trabajadores sufriesen heridas graves, la ART no los va a cubrir porque no estaban con los elementos de seguridad.

El delegado gremial sostuvo que los trabajadores de la planta hormigonera están “bajo un régimen” con las ordenes de Castelli.

Por otra parte, apuntó contra la intendenta Bettina Romero, considerando que el único fin que tiene es privatizar la obra pública, porque no están cumpliendo con los acuerdos y convenios firmados.

“Está vaciando la Municipalidad, no compran los elementos de trabajo ni la ropa y todo esto está presupuestado. La intención es tercerizar la obra pública” sentenció.