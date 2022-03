Pereyra Maidana juró como auditora y se encomendó a Dios

Luego de jurar como integrante de la Auditoría General de la Provincia, la doctora Elsa Pereyra Maidana afirmó que ya no es relevante si viene de la oposición “porque el auditor debe ser absolutamente autónomo e independiente” y se encomendó a Dios para cumplir de la mejor manera su función.

“Este cargo me llega el momento de madurez espiritual, de mucha experiencia en la función pública, de conocimiento de la institución donde voy a ir, de capacitación. Cumplo con los requisitos constitucionales y, fundamentalmente, con los principios y valores para hacer cumplir a rajatabla el mandato constitucional que está exactamente el mismo, en la vieja y en la nueva Constitución”, aseguró la auditora.

“Es una enorme responsabilidad con que la que me ha honrado la tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores y me encomiendo a Dios para cumplir de la mejor manera mi función”, manifestó e indicó que “a partir de ahora no puedo hacer más política partidaria. Tengo que renunciar o hacer suspender mi afiliación”.