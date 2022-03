Fernández, tras los carteles contra Cristina: "Solo me comprometen más con la unidad del Frente de Todos"

El presidente Alberto Fernández repudió los carteles con acusaciones e insultos hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner que intentaron vincular con el oficialismo y aseguró que “solo me comprometen con la unidad del Frente de Todos”.

Cómo dije ayer, muchos se empeñan en dividirnos y recurren a las mayores bajezas. Lamento el daño que causan a personas de bien. Sepan que viéndolos actuar, solo me comprometen más con la unidad del Frente de Todos https://t.co/CUVnvHk4AC — Alberto Fernández (@alferdez) March 28, 2022

Además, poseía un código QR que al escanearlo redireccionaba a las personas hacia un sitio que ya no está disponible y que decía: “La verdad no perdona. No dejaste gobernar. El desastre es tuyo”. Debajo figuraba la inscripción “Alberto Fernández Conducción”.

"Cómo dije ayer, muchos se empeñan en dividirnos y recurren a las mayores bajezas. Lamento el daño que causan a personas de bien. Sepan que viéndolos actuar, solo me comprometen más con la unidad del Frente de Todos", expresó Fernández en su cuenta de Twitter.

A su vez, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti también manifestó que desde el Gobierno "repudian terminantemente" los carteles y que "el presidente instruyó que se investigue inmediatamente para encontrar a los autores".

C5N