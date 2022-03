Rosso dice que Güemes no desarrolló su potencial por a Salta Capital no le convenía

Dijo que en el pasado solamente pusieron el cartelito de obra pero no hubo control por lo que el impacto económico de los proyectos nunca se produjo, pero ahora el trabajo se está haciendo en forma mancomunada para potenciar a Güemes.

“Creo que a Güemes le faltó ese trabajo conjunto. Muchas veces creo que Güemes no ha despegado, teniendo todo para hacerlo, por el personalismo de aquellos que teniendo una gran responsabilidad no pudieron demostrarlo y no pensaron en la comunidad, más allá de las variables económicas argentinas”, dijo Rosso.

Además, el legislador oficialista consideró que hubo intereses mezquinos que impidieron el desarrollo, y aclaró que el mismo partió de todos los sectores.

Por otra parte, manifestó que “Güemes tiene un lugar estratégico para la geografía, la economía, para el paso nacional e internacional, y eso a la Capital no le conviene” y remarcó que en muchos momentos “actividad económica y actividad política” no fueron de la mano.