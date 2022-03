FMI: “Es una estafa de la gestión de Macri, no una deuda”

En el Acople, la diputada nacional por el Frente de Todos, Verónica Caliva, manifestó que la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional durante la gestión de Mauricio Macri es “la estafa más grande de la historia” y no una deuda.

Caliva explicó el acuerdo se debe investigar, suspender el pago y condenar “a los culpables” de la deuda de 44.500 millones de dólares.

“Argentina no puede permitirse las estafas cíclicas a lo largo de la historia, con el FMI como coautor y como cómplice fundamental, porque entregó un crédito que era impagable” dijo la legisladora. Y agregó que el país no se vio beneficiado, pues, no entró “ni un solo dólar” en algún circuito nacional.