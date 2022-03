Acuerdo con el FMI: “Hay que honrar las deudas y no mirar hacia atrás” dijo Sáenz

“Los gobernadores no les pedimos a los diputados que hagan nada que no hayamos hecho nosotros, recién comentaba el gobernador de Santa Fe que tuvo que hacerse cargo de una deuda que no la contrajo él, pero la contrajo el Estado provincial y esto se llama continuidad y hay que cumplir y honrar con esas deudas”, dijo Sáenz.

Añadió que después “la historia después dirá si se tomó bien o mal, si se pagó bien o mal pero hay que darle a aquellos que nos prestan plata la tranquilidad y la confianza de que nuestro país es previsible”.

Contó además que asumió “con una deuda importante contraída por gestiones anteriores” en Salta y tuvo que reestructurarla para no caer en default y honrarla.

“Y no miramos hacia atrás ni busqué culpables, la solución en ese momento era reestructurar la deuda y pagarla en meses, en años posteriores. Es lo mejor que se podría haber hecho, no lo sé, pero es lo único que después de dos años de negociación pudo llegarse a este entendimiento”, planteó Sáenz.